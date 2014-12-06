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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷

«یاغشی‌ها» راز داعش را فاش کردند

«یاغشی‌ها» راز داعش را فاش کردند

بخش اول مجموعه انیمیشن «یاغشی‌ها» در پنج آیتم یک دقیقه‌ای در موسسه فرهنگی هنری پرنیان اندیشه هنر تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یاغشی‌ها» که حاصل ترکیب واژه‌های یاغی و داعشی است سعی دارد با نگاهی طنزآمیز به داعشی‌ها، ضعف شخصیتی و رفتاری آنان را به نمایش گذارد و از آنجا که این مجموعه به صورت تصویری و مفهومی‌ تولید شده است، این مزیت را دارد که به سرعت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، برای عموم مردم جهان قابل دسترسی و استفاده باشد

انیمیشن یاغشی ها.

جواد فتحی نویسنده و کارگردان «یاغشی‌ها» درباره طراحی و شکل‌گیری این مجموعه گفت: از آنجایی که گروه تروریستی داعش تمرکز بسیاری روی ایجاد ترس و وحشت در میان مردم در رسانه‌ها و فضای مجازی دارد، لذا به نظر ما یکی از راه‌های مقابله با این موضوع تولید مجموعه انیمیشن طنز و نشان دادن این فضای پوشالی بود.

انیمیشن یاغشی ها

وی افزود: این مجموعه دارای فضایی ساده و با تمرکز بر کاراکتر طراحی شده، ضمن اینکه در این مجموعه سعی بر طراحی کاراکتر اصلی از روی یکی از داعشی‌ها که تصاویر زیادی در رسانه‌ها دارد شده است موضوعات این آیتم‌ها نیز از لابه لای اخبار و اتفاق‌ها ی این گروه گرفته شده است.

این انیماتور تصریح کرد: جهاد نکاح، آموزش‌های انتحاری و گونه شناسی یک داعشی از جمله موضوعات این مجموعه انیمیشن است. این مجموعه به تهیه کنندگی سازمان هنری رسانه ای اوج تهیه شده است.

انیمیشن یاغشی ها

به گفته قدمی‌ مدیر روابط عمومی‌پرنیان، تولید این مجموعه انیمیشن در 20 قسمت پیش بینی شده است که پس از انتشار و پخش پنج قسمت آماده شده فعلی از شبکه افق و دریافت بازخوردهای آن، ادامه تولید قسمت‌های بعدی با نظر سازمان هنری رسانه‌ای اوج، انجام خواهد شد.

کد مطلب 2436659

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    نظرات

    • عباس ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
      0 1
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      خیلی هم عالی چه عجب بالاخره یکی به فکر این کار افتاد دم شما گرم
    • حسین ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      تو فضای رسانه ای که داعش درست کرده جای این کارها خالیه من هم بانظر کارگردانش موافقم یا علی

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