به گزارش خبرگزاری مهر، «یاغشیها» که حاصل ترکیب واژههای یاغی و داعشی است سعی دارد با نگاهی طنزآمیز به داعشیها، ضعف شخصیتی و رفتاری آنان را به نمایش گذارد و از آنجا که این مجموعه به صورت تصویری و مفهومی تولید شده است، این مزیت را دارد که به سرعت در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، برای عموم مردم جهان قابل دسترسی و استفاده باشد
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جواد فتحی نویسنده و کارگردان «یاغشیها» درباره طراحی و شکلگیری این مجموعه گفت: از آنجایی که گروه تروریستی داعش تمرکز بسیاری روی ایجاد ترس و وحشت در میان مردم در رسانهها و فضای مجازی دارد، لذا به نظر ما یکی از راههای مقابله با این موضوع تولید مجموعه انیمیشن طنز و نشان دادن این فضای پوشالی بود.
وی افزود: این مجموعه دارای فضایی ساده و با تمرکز بر کاراکتر طراحی شده، ضمن اینکه در این مجموعه سعی بر طراحی کاراکتر اصلی از روی یکی از داعشیها که تصاویر زیادی در رسانهها دارد شده است موضوعات این آیتمها نیز از لابه لای اخبار و اتفاقها ی این گروه گرفته شده است.
این انیماتور تصریح کرد: جهاد نکاح، آموزشهای انتحاری و گونه شناسی یک داعشی از جمله موضوعات این مجموعه انیمیشن است. این مجموعه به تهیه کنندگی سازمان هنری رسانه ای اوج تهیه شده است.
به گفته قدمی مدیر روابط عمومیپرنیان، تولید این مجموعه انیمیشن در 20 قسمت پیش بینی شده است که پس از انتشار و پخش پنج قسمت آماده شده فعلی از شبکه افق و دریافت بازخوردهای آن، ادامه تولید قسمتهای بعدی با نظر سازمان هنری رسانهای اوج، انجام خواهد شد.
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