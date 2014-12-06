به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه امسال و در هیاهوی تدارک همایش دو روزه اقتصاد و فرصت های سرمایه گذاری شهریار بود که خبر کلنگ زنی بزرگترین شهرک صنعتی استان تهران در این شهرستان رسانه ای شد، بر این اساس قرار بود شهرک صنعتی سه هزار هکتاری با هدف تمرکزگرایی و ساماندهی صنایع و کارخانجات استان، رفع دغدغه های فعالان این عرصه، کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از برخی صنایع، اشتغال زایی و افزایش درآمد خانوارها احداث شود.

به گفته مسئولان نزدیکی به پایتخت، دسترسی آسان و سریع به فرودگاه های تهران، تمرکز صنایع و کارخانجات در منطقه، دسترسی بیش از ۱۶ میلیون مصرف کننده و... از جمله مزایای شهریار برای استقرار بزرگترین شهرک صنعتی استان بود که اعلام کردند: با احداث شهرک مذکور و برگزاری همایش اقتصادی، گام موثری در جذب سرمایه های بخش خصوصی و رونق صنعت و اقتصاد منطقه برداشته خواهد شد.

این خبر کورسوی امیدی در دل صنعتگران و جوانان جویای کار استان و به ویژه شهرستان شهریار ایجاد کرد تا بی صبرانه منتظر تحقق وعده مسئولان باشند، وعده ای که قرار بود در خلال همایش فرصت های سرمایه گذاری (شهریار - ۲۷ و ۲۸ مردادماه) با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار تهران عملی شود اما ...

به کلنگ زنی‌های بی‌برنامه اعتقادی نداریم

نعمت زاده به شهریار نیامد و حسین گروسی در این باره به خبرنگار مهر گفت: احداث این شهرک به عنوان بزرگترین شهرک استان تهران مورد مطالعه قرار گرفت و قرار بود کلنگ آن در خلال همایش اقتصادی بر زمین بخورد امابه دلیل عدم آماده سازی برخی استعلامات وزارت صنایع و معادن این مساله به تعویق افتاد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس ادامه داد: ابتدا قرار بود این شهرک در زمینی به مساحت ۸۰۰ هکتار احداث شود که تمام استعلامات شهرستانی نیز اخذ شده بود اما بنا به پیشنهاد وزیر مربوطه مساحت این شهرک به سه هزار هکتار ارتقاء پیدا کرد اما سند انتقال پیدا نکرده و منابع مالی نیز تامین نشده است، ما اعتقاد داریم زمانیکه کلنگ پروژه ای بر زمین می خورد باید از فردای آن روز عملیات اجرایی آغاز شود تا به سرنوشت بیمارستان امام خمینی (ره) دچار نشود. این دیدگاه در تمام پروژه ها وجود دارد.

حال پس از گذشت چهار ماه از این موضوع همچنان هیچ خبری از کلنگ زنی نیست گویا این وعده به فراموشی سپرده شده است لذا بار دیگر به سراغ حسین گروسی رفتیم و علل این تاخیر را جویا شدیم که وی اینچنین پاسخ داد: به کلنگ زنی های بی برنامه اعتقادی نداریم چراکه بهترین نمونه این اقدامات همان بیمارستان شهریار است که ۲۰ سال پیش کلنگ خورد اما نیمه کاره و بلاتکلیف رها شد.

این مسئول تاکید کرد: از آنجاکه اشتغال همواره یکی از اولویت های ما بوده برای شهرک صنعتی نیز اعلام کردیم ابتدا تمام کارها و پیگیری ها انجام شده و سپس کلنگ احداث بر زمین بخورد که در حال حاضر نیز برخی استعلامات اخذ شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در وعده ای جدید گفت: امیدواریم عملیات اجرایی شهرک تا پایان سال آغاز شود.

متاسفانه مردم شهریار به انتظارهای ۲۰ ساله عادت دارند و نمونه بارز این مساله بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی امام خمینی (ره) است که از سال ۷۲ توسط رئیس جمهور وقت کلنگ خورد اما با پیشرفت ۳۰ درصدی نیمه کاره رها شد به طوریکه امروز شهروندان از ستون های این ساختمان به عنوان "تخت جمشید شهریار" یاد می کنند، البته در این مدت هرازچندگاهی با روی کار آمدن مسئولان جدید، تکانی به پروژه داده شد اما این بنای نیمه کاره همچنان با ستون های زنگ زده اش در مرکز شهر خودنمایی می کند.

امیدواریم بزرگترین شهرک صنعتی استان تهران به سرنوشت بیمارستان امام خمینی (ره) و رکود چندین ساله دچار نشود.

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مهدیه رضایی