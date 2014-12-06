کتاب "فشنگ های زنگ زده" در لرستان نقد شد/ برگزاری روز فرهنگ شهرستانها

ماشاءالله امان الهی بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری برنامه های فرهنگی در حاشیه نمایشگاه های کتاب را عامل آشنایی هر چه بیشتر اهالی فرهنگ و هنر با مقوله های فرهنگی دانست و اظهار داشت: در حاشیه برگزاری هشتمین نمایشگاه کتاب استان لرستان هر روز چندین برنامه فرهنگی برگزار می شود.

وی بیان داشت: کتاب "فشنگ های زنگ زده" در اولین روز برپایی نمایشگاه کتاب در لرستان و با همکاری انجمن قلم ایران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و نویسنده این کتاب نقد شد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در اینباره افزود: در این جلسه منتقدین سرشناس حوزه نقد استان و همچنین تعداد زیادی از علاقمندان به نقد کتاب حاضر در نمایشگاه حضور داشتند.

بهاروند از برگزاری برنامه روز فرهنگ تمامی شهرستان ها در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتاب لرستان خبر داد و عنوان کرد: هر روز و در حاشیه این نمایشگاه برنامه روز فرهنگی به یک شهرستان اختصاص خواهد یافت که تا کنون برنامه روز فرهنگی شهرستان الیگودرز و بروجرد برگزار شده است.

وی افزود: در برنامه های روز فرهنگی شهرستان ها تعداد زیادی از نویسندگان و مسئولین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شهرستان حضور دارند و مباحث فرهنگی هر شهرستان در این جلسات آسیب شناسی شده و فضاهای فرهنگی هر شهرستان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به برگزاری نشست فرهنگ عمومی در دومین روز برپایی نمایشگاه کتاب در لرستان گفت: در این نشست شاخص ها و مولفه های فرهنگ عمومی در استان مورد بررسی قرار گرفت و حدود ۱۰ عضو هئیت علمی دانشگاهها، نویسندگان و پژوهشگران سرشناس در حوزه فرهنگ عامه در این جلسه حضور داشتند.

بهاروند افزود: برگزاری نشست فرهنگ عمومی که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار شد با نتایج پرباری همراه بوده و در این نشست معضلات و آسیب های حوزه فرهنگ عمومی استان بررسی شد.

وی هزینه های برگزاری نمایشگاه کتاب در لرستان را حدود ۲۰۰ میلیون تومان برشمرد و عنوان کرد: تاثیر فرهنگی این نمایشگاه بیشتر از هزینه های صرف شده است و اگر به مردم شهرستان های استان برای بازدید از نمایشگاه کتاب کمک شود مطمئنا تاثیر فرهنگی آن بیشتر خواهد شد.

معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب پیش از آنکه یک فروشگاه باشد یک فرصت فرهنگی بوده لذا نیاز است در شهرستان های استان نمایشگاه های کتاب برگزار شود ولی متاسفانه این امر در توان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان نیست و نیازمند همکاری دیگر مسئولان است.

بهاروند به وجود فقر فضای فرهنگی در بسیاری از شهرستان های استان اشاره کرد و یادآور شد: آنچه باعث توسعه و پیشرفت فرهنگ می شود تقویت زیرساختها و فضاهای فرهنگی هستند چرا که هر چه فضای فرهنگی بیشتر باشد توسعه فرهنگی بیشتر خواهد شد.

وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان این آمادگی را دارد برای رونق فرهنگی هر شهرستان فضاهای فرهنگی را در زمینه انتشارات، کانون های فرهنگی و نشریات افزایش دهد چرا که فضای فرهنگی باید متناسب با جمعیت شهرستان باشد.

معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از افزایش ۷۰ درصدی میزان نشر کتاب در لرستان خبر داد و گفت: حضور دولت یازدهم و نگرش های مثبتی که به حوزه نشر دارد باعث شده است در لرستان و طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۷۰ درصدی در زمینه انتشار کتاب باشیم.

بهاروند اضافه کرد: در شش ماه اول سال جاری ۸۰ عنوان کتاب در لرستان منتشر شد و این در حالی است که در سال گذشته ۴۸ عنوان کتاب در شش ماهه اول سال منتشر شده بود.

وی تعداد کتب منتشر شده در لرستان را طی سال گذشته ۷۰ عنوان کتاب برشمرد و گفت: انتظار داریم تا پایان سال ۹۳ شاهد انتشار بیش از ۱۴۰ عنوان کتاب در لرستان باشیم.