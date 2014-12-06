به گزارش خبرنگار مهر، نرگس کریمی صبح شنبه در نشست تخصصی راهکارهای احیاء بوم سازی سنتی در هنر نگارگری که در محل پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی برگزار شد افزود: گستره بوم های هنری که نشان از خلاقیت و ذوق هنرمندان ایرانی است، چنان فراوان است که برای هر یک از انواع آن باید رساله ای مفصل نوشته شود.

وی عنوان کرد:بوم های ساده، کاغذی الوان، سفید، سیاه، مرغش، زرک، ته طلایی، طلایی، موجی، دوده‌ای یا کشفی یا لاک پشتی، ابری، نخودی و لنگرزرافشان از انواع بوم های سنتی ایران است.

این هنرمند و استاد دانشگاه افزود: ساخت بوم به عنوان زمینه آثار نگارگری برای هنرمند بسیار با اهمیت بوده و به دنبال آن توجه به انتخاب مواد مرغوب نشان از دانش و تجربیات زیاد خالق اثر در گذشته داشته است چرا که به دنبال آن ماندگاری، دور ماندن از آسیب دیدگی را به همره داشته است و در واقع یک هنرمند با استفاده از این مواد و تکنیک هایی که حاصل از ذوق و سلیقه و ابتکار آنان بوده، آثاری زیبا و بی همتا را خلق می کردند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: واضح است که بوم های سنتی از نظر نگارگران عصر کنونی دور مانده است و برای بازگرداندان آن بکارگیری دوباره لازم است تا نگارگران را با روند ساخت بوم سنتی آشنا شوند.

کریمی بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از نگارگران سنتی از این هنر اطلاع کاملی ندارند که دلایل فراوانی دارد چرا که اساتید در گذشته آموزش به شاگردان خود نمی دادند و این تفکر بین آنها متداول بود که نباید همه اسرار و رموز کار را به همه شاگردانشان آموزش دهند و یا بعد از آمدن مقواهای متنوع وارداتی، آموزش در این زمینه، که کاری زمان بر بود، را نیاز نمی دیدند.

در بخش دیگری از این جلسه مدیر گروه کتابت و نگارگری پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی نیز اظهار داشت: متاسفانه در عصر حاضر از ابزار و وسائلی که در گذشته بوده دور شده ایم چنانچه هنرمندان اکنون برای نگارگری به جای استفاده از رنگ سنتی از گواش استفاده می کنند و یا به جای بوم سنتی از مقوا ماکت استفاده می کنند که باید در دوره معاصر آنچه در گذشته بوده است را احیاء کنیم.

صمد نجارپور بیان داشت: در صورتی که در عرصه بوم سنتی سرمایه گذاری لازم صورت پذیرد بازار خودش را هم پیدا خواهد کرد. چنانچه در گذشته پاپیه ماشه یک وسیله کاربردی برای کاربران بوده است.

وی از این روند موجود در تولید آثار هنری انتقاد کرد و بیان داشت: در شرایط حاضر ما شاهد شکل گیری مواد جدیدی در روند تولید آثار هنری هستیم و نباید اینگونه باشد و باید تولید کننده مواد اولیه آثار هنری به سمت مواد سنتی نیز گرایش داشته باشد که ماندگاری خوبی دارد و حتی اگر یکی از مواد ترکیبی آن نیز در دست نیز از مواد جایگزین استفاده کند.