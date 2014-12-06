رونمایی از تنها قرآن گیاهی جهان در دوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربین بیزنس، تنها قرآن گیاهی جهان که در خلق آن از حدود 200 گیاه استفاده شده است، توسط موسسه هنری هدم آرتس در دوبی رونمایی شد.

این اثر هنری منحصربهفرد قرآنی که توسط دکتر حمدی طاهر در طی 23 سال خلق شده است، با ظرافتی خاص از ترکیب گیاهان مختلف ساخته شده است.

برای نوشتن آیات، و اسامی سوره ها و نقوش طراحی شده در حاشیه صفحات از شیره های گیاهی به عنوان مرکب استفاده شده است.

موسسه هدم آرتس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، که تاییدیه صحت محتوای این قرآن نفیس را از اداره امور اسلامی دوبی دریافت کرده است.

بر اساس این بیانیه، این قرآن 606 صفحه دارد و وزن آن 7.5 کیلوگرم است. ترکیبات گیاهی استفاده شده در ساخت این قرآن مستقیما از دانه ها، میوه ها، برگ ها، ساقه ها و پوست و ریشه گیاهان مورد استفاده در تب اونانی گرفته شده است.

«تک تک کلمات و نقوش موجود در این قرآن مقدس بدون استفاده از تکنولوژی رنگ، ابزارها و ماشین ها، با صبر و دقت در طی سال های متمادی، خلق شده است.»

موسسه هدم اضافه کرده است: «ما با 1714 موزه در 80 کشور جهان تماس گرفته ایم تا تایید کنیم که کاری مشابه این قرآن نفیس وجود ندارد. این اثر ارزشمند حقیقتا منحصر به فرد است. ما پیشنهاداتی را برای این قرآن نفیس دریافت کرده ایم، اما ما این حساسیت را داریم که صاحب آن باید کسی باشد که آشنا به ارزش های اسلامی باشد.»

این قرآن نفیس از فردا به مدت 5 روز در مرکز موسسه هدم آرتس در دوبی برای بازدید عموم، به نمایش گذاشته خواهد شد.