برخورد با تروریسم در دستور کار مجلس و دولت پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود از سفر پاکستان به تهران در جمع خبرنگاران گفت: بررسی روابط دو جانبه و افزایش سطح تبادلات تجاری در گفتگو با مقامات پاکستانی مطرح و درباره همکاری های پارلمانی تفاهم نامه ای میان ایران و پاکستان امضا شد.



وی در ادامه این مطلب افزود:‌ با توجه به اینکه 70 درصد مردم پاکستان در روستاها زندگی می کنند و به کشاورزی اشتغال دارند، تبادل محصولات کشاورزی و فرآورده های نفتی و گازی و پتروشیمی برای ما و آنها مفید است.

دکتر لاریجانی هم چنین تاکید کرد: درباره مسائل امنیتی و مرزی نیز با مقامات پاکستانی گفتگو و تاکید شد این مسائل نیازمند توجه بیشتر است.

وی ادامه داد: ‌پاکستانی ها متوجه هستند که این موضوع مورد توجه ماست و بخش های امنیتی باید راهکارهای برخورد با اشرار را به دست آورند.

دکتر لاریجانی با بیان این که موضوعات مهم منطقه از جمله مبارزه با تروریسم نیز در گفتگو با مقامات پاکستانی مطرح شد، تصریح کرد:‌موضوع تروریسم برای کشورها حساس و سرنوشت ساز شده است و دولت و ارتش پاکستان بر اساس مصوبه مجلس آنها در این زمینه فعال هستند.

وی تاکید کرد: ‌مشکلات اجرایی بانکی نیز برای روابط اقتصادی میان دو کشور وجود داشت که درباره آنها گفتگو شد و قرار است با سفر وزیر اقتصاد این مشکل رفع شود.

رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ‌درباره طرح گاز نیز با پاکستانی ها گفتگو شد.

گفتنی است در مراسم استقبال از رئیس مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس، سید محمد مهدی صدیقی مدیرکل حراست مجلس، حسین شیخ الاسلامی مشاور بین الملل رئیس مجلس، مهدی کیایی مدیر کل فرهنگی روابط عمومی، سعید فانی مدیرکل منابع انسانی و کاوه احمدی مدیر اداره اخبار مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.