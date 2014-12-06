به گزارش خبرنگارمهر، ریگزون گزارش داد: در حالی قیمت نفت دریای برنت به پایین ترین رقم خود در 4 سال اخیر، یعنی 69.64 دلار در هر بشکه رسید که عربستان سعودی برای فروش نفت به مشتریان آسیایی و آمریکایی خود تخفیف قابل توجهی در نظر گرفته و ظاهرا در حال دفاع کردن از سهم بازار خودش است.

عربستان سعودی برای تحویل نفت به مشتریان آسیایی خود در ماه ژانویه به ازای هر بشکه 1.90 دلار تخفیف درنظر گرفته است.

در همین حال، میدان نفتی "الشارا" لیبی با ظرفیت تولید روزانه 300 هزار بشکه نفت در روز که به دلیل مسائل فنی در ماه گذشته تعطیل شده بود، دوباره به عرصه تولید برگشت و در این بازاری که عرضه بر تقاضا پیشی دارد خود مزید بر علت شده است.

همچنین عربستان به عنوان عامل کلیدی در نشست 27 نوامبر (6 آذر) اوپک برای ممانعت از کاهش تولید اوپک مبنی بر حمایت از قیمت نفت شناخته شد.

قیمت نفت در حالی سخت‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند که در نظر سنجی انجام شده توسط "رویترز" از تحلیگران، قیمت نفت در سال 2015 میلادی به 82.50 دلار در هر بشکه پیش بینی شد اما شواهد گویای مطلبی دیگر هستند.