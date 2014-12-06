نمایندگان وزارت امورخارجه به دیدن ماندلا آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی پوستر یادبود نلسون ماندلا با عنوان «نلسون ماندلا، پرنده آزادی»، جمعه 14 آذر، طی مراسمی با حضور گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در ایران، ولی‌الله محمدی نصرآبادی، مدیرکل عربی‌آفریقایی وزارت امورخارجه، احمد سمائی، کنسول اول سفارت آفریقای جنوبی، مجید سرسنگی، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، ابراهیم حقیقی، طراح گرافیک پیشکسوت و مهمانانی از سفارتخانه‌های فرانسه و لیبریا در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

در این مراسم سرسنگی سخنان خود را با خواندن شعری با مضمون بخشش از فریدون مشیری آغاز کرد و در ادامه با تشکر از حضور مهمانان، با اشاره به صحبت‌هایی که با گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در ایران داشت، افزود: ما در خانه هنرمندان ایران در کنار کارهای ملی که انجام می‌دهیم نگاهی هم به وقایع و رخدادهای بین‌المللی داریم. طی سه سال گذشته نمایشگاه پوستر زلزله ژاپن را برگزار کردیم، پس از آن با موضوع قحطی در سومالی نمایشگاه پوستر دیگری برگزار کردیم و امسال هم نمایشگاه پوستر نلسون ماندلا، پرنده آزادی را برگزار می‌کنیم که به این مرد بزرگ و این سیاست مدار رئوف و مهربان بین‌المللی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: در مجموع 422 اثر از 342 طراح گرافیک از 22 کشور به این مسابقه ارسال شد. کشورهایی مانند آلمان، ترکیه، اکوادور، ایتالیا، دانمارک، ژاپن، فرانسه، سوئیس، کانادا، آمریکا، مقدونیه، کره جنوبی، مجارستان، مکزیک، پرو، انگلستان، ونزوئلا، هلند، اسپانیا، آرژانتین، بولیوی و ایران. بعد از داوری 76 پوستر از 63 هنرمند به نمایشگاه راه پیدا کرد، از این میان 8 هنرمند به عنوان هنرمندان شاخص انتخاب شدند و در نهایت سه اثر به عنوان آثار برگزیده این مسابقه اعلام شدند.

سرسنگی یادآور شد: کاری که ماندلا در سیاست انجام داد، رویکردی هنرمندانه به چارچوب‌های پوسیده سیاست به ظاهر آراسته اما در ژرفا متعارض با روح آزادمنشی انسان بود. پیروزی ماندلا به عقیده من فقط در شکست آپارتاید خلاصه نمی‌شود بلکه پیروزی واقعی ماندلا زمانی بود که پس از رسیدن به قدرت واژه بخشش را جایگزین انتقام و نفرت کرد. حتما همه جمله «می‌بخشم اما فراموش نمی‌کنم» را شنیده‌اند، این جمله گستره جدیدی را پیش روی کسانی گذاشت که در دهه‌های اخیر با نام آزادی و دفاع از حقوق بشر، جنایت می‌کنند و مفهوم بشریت و انسانیت را به سخره می‌گیرند. امروز نام ماندلا با مهربانی، بخشش و تلاش برای هم‌دل کردن انسان‌ها حتی با علایق و سلایق مختلف، مترادف است.

وی افزود: در دین اسلام که بدون شک یکی از ادیانی است که تاکید بسیاری بر بخشش و عطوفت و رأفت داشته؛ یکی از محققان بزرگ اسلامی در کتابش می‌گوید: یکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی و قرآنی مفهوم عفو و گذشت است، این مفهوم به اشکال مختلف در ادبیات و فرهنگ ایرانی نفوذ کرده و گذشت از گناه دیگری یکی از فضیلت‌ها و منش‌های نیک در رفتار و اخلاق انسانی است این خصوصیتی الهی است و کسانی که رنگ خدایی به خود گرفته‌اند و سبقه الله در جان ایشان نشسته است، انسان‌های با گذشتی هستند که از خطا و گناه و اشتباه دیگری چشم‌پوشی می‌کنند و می‌گذرند و به خود اجازه نمی‌دهند از دیگری در هر پست و مقامی که هستند، انتقام بگیرند.

متاسفیم که رأفت اسلامی را با شقاوت جایگزین می‌کنند

این استاد دانشگاه، افزود: این مطلب به عقیده من عصاره آن چیزی است که در اسلام به عنوان عفو و گذشت از آن نام برده شده است. به هر حال یکی از نام‌های مهمی که ما خداوند را به آن می‌شناسیم، نام رحمان و رحیم است، مصداق آن شعر که می‌گوید، این درگه ما درگه نوامیدی نیست/ صدبار اگر توبه شکستی بازآ. بسیار متاسفیم که در دنیای معاصر کسانی به نام اسلام، چهره اسلام را مخدوش می‌کنند و رأفت اسلامی را با شقاوت جایگزین می‌کنند. آن چیزی که هم اکنون در بعضی از کشورهای منطقه در حال وقوع است تعریفی متناقض از آنچه در اسلام است را معرفی می‌کند. بیش از 50 آیه در قرآن مستقیم یا غیرمستقیم به بحث بخشش اختصاص دارد به عنوان مثال در سوره فصلت، آیه 34 خداوند می‌فرمایند: هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه (خواهی دید) همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است!

سخنران بعدی این مراسم گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در ایران بود که سخنانش را با جملاتی به زبان فارسی، چنین آغاز کرد: سلام و عصر بخیر، خانم‌ها و آقایان، من و همسرم خیلی از آمدن به اینجا خوشحال هستیم. در حقیقت این اولین‌بار است که من به اینجا آمده‌ام پس باید بگویم خیلی خوشبختم. حالا می‌خواهم چند کلمه با شما صحبت کنم، ولی به انگلیسی.

در حالی که نماینده سازمان ملل به خاطر فارسی حرف زدنش مورد تشویق حاضران قرار گرفت، به زبان انگلیسی گفت: علاقه‌مند هستم که اظهارتم را با نام بردن از چند شخصیت که در بین ما هستند آغاز کنم، ابتدا از جناب آقای دکتر سرسنگی، ریاست محترم خانه هنرمندان ایران تشکر می‌کنم این نخستین بار است که فرصت آشنایی با او را پیدا کردم و از این بابت بسیار خوشحال و خوشنود هستم. همچنین از جناب آقای حقیقی هنرمند بزرگ گرافیک تشکر می‌کنم، راجع به کارهای او شنیده بودم ولی فرصت دیدارش تا امروز نصیب بنده نشده بود. همچنین می‌خواهم از جناب آقای محمدی، مدیرکل عربی آفریقایی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزاری کنم که روز تعطیل‌شان را به ما اختصاص دادند و لطف کردند و با ما همراهی کردند. از حضور جناب آقای احمد سمایی، کنسول اول سفارت آفریقای جنوبی در جمهوری اسلامی ایران، که یکدیگر را در بسیاری از موارد فرهنگی و کاری می‌بینیم و آشنا هستیم نیز تشکر می‌کنم و در نهایت می‌خواهم از سرکار خانم بهناز منفرد نام ببرم که زحمات بسیاری برای اطلاع رسانی و همچنین برگزاری اتفاق امشب کشیدند.

نماینده سازمان ملل در ایران، در ادامه اظهار کرد: دومین راه رهبری درست این است که یک رهبر ظرفیت انگیزه‌بخشی به دیگر مردمان و هوادارانش را داشته باشد. این توانایی ماندلا بود که باعث شد در همان یک باری که آقای ماندلا را دیدم به خوبی او را در خاطر نگاه دارم، چیزی که من را به شدت تحت تاثیر قرار داد کاری نبود که او انجام می‌داد بلکه آن روشی بود که افراد دیگر در حضور او و با وجود او در پیش می‌گرفتند و آنچه که همه را تحت تاثیر قرار می‌داد و می‌توانستند آن را ببینند این بود که چطور کسی که 27 سال در زندان به سر می‌برد و تحت فشارهای مختلف قرار می‌گرفت، می‌توانست نسبت به کسانی که آن فشارها را بر او اعمال می‌کردند، روشی همراه با رأفت و بخشش داشته باشد. این توانایی است که به خاطر آن افراد به دنبال او و تحت راهبری او قرار می‌گرفتند و انگیزه پیدا می‌کردند.

گری لوئیس در پایان سخنانش گفت: می‌خواهم تشکر کنم از خانه هنرمندان ایران که امروز به من این فرصت را داند که بیایم و در اینجا درباره راهبری، هنر و آینده‌ای که سرشار از هماهنگی و همدلی باشد، صحبت کنم. همچنین می‌خواهم از مادیبا تشکر کنم به خاطر نمادی که از خودش برای ما به یادگار گذاشت.

در ادامه ولی‌الله محمدی نصرآبادی مدیر کل عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: از خانه هنرمندان ایران و کلیه دست‌اندرکاران به خاطر برپایی نمایشگاه و مراسم اولین سالگرد درگذشت نلسون ماندلا، قهرمان شکست‌ناپذیر راه آزادی و همچنین دعوت از اینجانب و همکارانم برای شرکت در این مراسم تشکر و قدردانی می‌کنم. مایه بسی مسرت و خوشبختی است که این فرصت دست داد تا امروز در جمع صمیمی و دوستانه شما فرهیختگان و صاحبان هنر و اندیشه باشیم. یک سال از مرگ نلسون ماندلا گذشت اما جامعه جهانی هر روز بیشتر از دیروز خود را محتاج اندیشه و آرمان‌های تابناک این مرد بزرگ که الهام بخش صلح و عدالت و آزادی بود، می‌داند.

وی در ادامه افزود: ماندلا یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ بشری است که حیات پرافتخار خود را صرف ارتقای صلح و آزادی و عزت نوع بشر کرد. او می‌دانست که برای چه هدف بزرگی مبارزه می‌کند؛ در یکی از نامه‌های خود به همسرش می‌نویسد، هدف والایی را دنبال می‌کنیم و به خاطر هموطنانم و ظلم و ستمی که بر آنها روا داشته شده تلاش می‌کنیم. صبر داشته باش و به آینده امیدوار باش. مطمئنم روزی فرا خواهد رسید که شاهد آرامش و صلح باشیم اما به ایمان و امید نیاز داریم تا به هدفمان برسیم.

مدیر کل عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه یادآور شد: ما امروز درباره مردی صحبت می‌کنیم که قهرمان مبارزه با آپارتاید و تبعیض نژادی و فعال در عرصه صلح جهانی بوده است. نلسون ماندلا عمر خود را در راه استقرار صلح، عدالت و آزادی سپری کرد. او با صبر و بردباری به خشونت طلبان درس صلح و مدارا و زندگی داد. جهان در شرایطی که پیش رو دارد، نیازمند الگوهایی همچون نلسون ماندلا است. بیش از هر زمان دیگر ترویج اندیشه و افکار نلسون ماندلا در جهان ضروری است.

وی تصریح کرد: ماندلا به همه ما آموخت که در برابر جامعه بشری مسئولیم. شما اساتید، فرهیختگان و هنرمندان عزیز می‌توانید نقش مهمی در مبارزه با خشونت و افراطگری و برقراری صلح و ثبات در جهان ایفا کنید و برگزاری نمایشگاهی چنین، نمونه‌ای از اینگونه اقدامات است. ما وظیفه داریم تمام مساعی خود را برای جلوگیری از جنگ و خشونت، گسترش فرهنگ تعامل و مدارا، احترام به کرامت انسان و رفع تبعیض نژادی در جهان به کار گیریم.

ولی‌الله محمدی نصرآبادی در پایان گفت: زنده نگاه داشتن یاد نلسون ماندلا، ارج نهادن به سرمایه گران‌سنگ و برگرفته از اخلاق، صبر، عدالت و صلح به عنوان ارزش‌های جهان شمول است، ارج نهادن به ارزش‌های جهان شمول الهی از ماندلا شخصیتی ساخته است که هر ملتی بخشی از آرمان‌های خود را در او می‌یابد از این رو تجلیل از وی، تجلیل از انسانیت، آزادی و ارزش‌های والای الهی و بشری است.

ماندلا؛ پرنده‌ای سیاه‌پوست با شاخه زیتونی در دهان

در ادامه ابراهیم حقیقی، هنرمند پیشکسوت عرصه گرافیک ایران، به عنوان آخرین سخنران روی سن رفت و ضمن خوشامدگویی، عنوان کرد: یکی از آموزه‌هایی که از ماندلا باید یاد بگیریم این است که زمین متعلق به همه آدم‌ها است. اینجا هم با همدیگر هستیم زیرا به همدلی کنار هم آمده‌ایم، به قول مولانا همدلی از همزبانی خوش‌تر است. نوح پیامبر بعد از زمان درازی که در طوفان در کشتی سرگردان بود، پرنده سفیدی را پرواز داد که آن کبوتر رفت و در افق گم شد، وجه تسمیه کبوتر صلح را می‌خواهم حضورتان بگویم، کبوتر باز می‌گردد با شاخه زیتونی در دهان. این نماد تصویری در حوزه زبان است که ما با همدیگر ارتباط برقرار کردیم و نقاشی معروف پیکاسو هم کبوتر سفیدی است با شاخه زیتون در دهان، یکی از نشانه‌های سازمان ملل متحد. ماندلا سفیدپوست نبود، کمی در نشانه‌های تصویری قدیم‌مان مثل تغییر زبانی که ایجاد می‌کنیم، تردید کنیم و برویم نشانه‌های جدید بسازیم. ماندلا پرنده سیاه‌پوستی بود که شاخه زیتونی در دهان دارد.

ابراهیم حقیقی در پایان سخنانش گفت: دست‌کم به عنوان یک آدم ایرانی خاورمیانه‌ای، سال‌ها است که شاهد جنگ‌های متمادی در اطرافمان هستیم. پس از اینکه خودمان از جنگ تحمیلی عبور کردیم، افغانستان، عراق، ناآرامی‌هایی که کودکان هم‌خون ما را مدام تهدید می‌کند. آنجا است که این ستاره‌های کم‌سو حتی نمایشگاه وقتی که در جهت رفتارها و تبلیغ‌های انسانی است، امیدوارکننده است که گرافیک و هنر هم می‌تواند راهنمایی در این تاریکی‌ها باشد.

در ادامه برگزاری این مراسم مجید سرسنگی، گری لوئیس، ولی‌الله محمدی نصرآبادی، احمد سمایی و ابراهیم حقیقی برای اهدای لوح‌های تقدیر و نشان خانه هنرمندان ایران به برگزیدگان این نمایشگاه، روی صحنه رفتند. در این قسمت عمران عبدالهی، بهنام رئیسیان، ریحانه علایی، فرناز دمنابی، الهه عبیات از ایران تقدیر شدند و آربر کولونجا (از مقدونیه)، بزک اسمیت (از آمریکا)، ژرومه ربیر دسویکس (از فرانسه) به عنوان برگزیدگان نهایی، نشان خانه هنرمندان ایران را دریافت کردند. تی‌یری ویئل، رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، جایزه برنده فرانسوی و الیزابت لوئیس، از طرف دفتر سازمان ملل در ایران، جایزه برنده کشور مقدونیه را به نیابت از برندگان دریافت کردند و جایزه برنده آمریکایی نیز به سفارت سوئیس تحویل داده خواهد شد.

پس از پایان مراسم رسمی، نمایشگاه بین‌المللی پوستر «نلسون ماندلا، پرنده آزادی» با حضور گری لوئیس، دکتر مجید سرسنگی، احمد سمائی، تی‌یری ویئل، ولی‌الله محمدی نصرآبادی، ابراهیم حقیقی، الیزابت لوئیس، یزدان سعدی، مهمانانی از سفارت لیبریا و موحدی و عرفانیان از وزارت امورخارجه و جمع زیادی از علاقه‌مندان و هنرمندان، افتتاح شد.

در طول این برنامه قطعه موسیقی 27 دقیقه‌ (سال) زندان از مرتضی فخری که به همین مناسبت ساخته شده بود، پخش می‌شد که مورد توجه حضار نیز واقع شد.

علاقمندان برای دیدن آثار این نمایشگاه می‌توانند تا ۲۱ آذرماه همه روزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به نشانی خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان موسوی شمالی، خانه هنرمندان ایران، نگارخانه‌های بهار و تابستان مراجعه کنند.