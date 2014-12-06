اختصاص ۱۲۰ مدرسه برای اسکان زائران پیاده دهه آخر صفر مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی صبح شنبه با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای خدمت رسانی به ده ها هزار زائری که در دهه آخر ماه صفر با پای پیاده به مشهد مقدس سفر می کنند، ۱۲۰ مدرسه برای اسکان این زایران در نظر گرفته ایم که تا به امروز ۷۱ باب مدرسه آماده پذیرایی است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری ۱۲ معاونت ستاد هماهنگی خدمات سفر استان و تمامی اعضای این ستاد در بحث خدمت رسانی مطلوب به زایران پیاده، از همه مسئولان دخیل در خدمت رسانی به زایران پیاده خواست تا با ستاد هماهنگی خدمات سفر استان همکاری لازم و کافی داشته باشند.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: پیش بینی می شود در دهه آخر ماه صفر سال جاری حدود ۲۰۰ هزار نفر با پای پیاده به مشهد مشرف شوند.

واحدی از ستاد اجرایی خدمات سفر در خراسان رضوی خواست تا برای ارایه خدمت به زایران پیاده، در دهه آخر ماه صفر بسیج شوند.

وی در پایان گفت: خدمات رسانی به زایران پیاده، امسال از بیستم الی سی ام آذر ماه صورت خواهد پذیرفت.