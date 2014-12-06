  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۸

واحدی:

اختصاص ۱۲۰ مدرسه برای اسکان زائران پیاده دهه آخر صفر مشهد مقدس

اختصاص ۱۲۰ مدرسه برای اسکان زائران پیاده دهه آخر صفر مشهد مقدس

مشهد- معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: ۱۲۰ مدرسه برای اسکان زائران پیاده به مشهد مقدس اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی صبح شنبه با حضور  در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای خدمت رسانی به ده ها هزار زائری که در دهه آخر ماه صفر با پای پیاده به مشهد مقدس سفر می کنند، ۱۲۰ مدرسه برای اسکان این زایران در نظر گرفته ایم که تا به امروز ۷۱ باب مدرسه آماده پذیرایی است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری ۱۲ معاونت ستاد هماهنگی خدمات سفر استان و تمامی اعضای این ستاد در بحث خدمت رسانی مطلوب به زایران پیاده، از همه مسئولان دخیل در خدمت رسانی به زایران پیاده خواست تا با ستاد هماهنگی خدمات سفر استان همکاری لازم و کافی داشته باشند.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: پیش بینی می شود در دهه آخر ماه صفر سال جاری حدود ۲۰۰ هزار نفر با پای پیاده به مشهد مشرف شوند.

واحدی از ستاد اجرایی خدمات سفر در خراسان رضوی خواست تا برای ارایه خدمت به زایران پیاده، در دهه آخر ماه صفر بسیج شوند.

وی در پایان گفت: خدمات رسانی به زایران پیاده، امسال از بیستم الی سی ام آذر ماه صورت خواهد پذیرفت.

 

 

کد مطلب 2436679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها