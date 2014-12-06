‏به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمی اویلی صبح شنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه زنان و خانواده و برنامه‌ریزی گردهمایی بانوان فرهیخته غرب مازندران با اشاره به نقش و جایگاه زنان در انقلاب اسلامی ایران افزود: نقش زنان در انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست، زنان در عرصه دفاع مقدس، در نهادهای دولتی یا به عنوان مادر در نهاد خانواده با تاسی و الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س) در جهت ترویج ارزش ها گام برمی دارند.

وی با بیان آنكه یکی از افتخارات نظام مقدس اسلامی ما این است که شاخص ها به خصوص در مورد زنان تغییر کرد تصریح كرد: شاخص و ارزیابی در خصوص زنان در قبل از انقلاب با نگاه مادی بود، اما بعد از انقلاب ترازها از نگاه مادی به نگاه معنوی ارتقا پیدا کرد و امروزه زنان خود را با حضرت زهرا(س) می سنجند.

فرماندار نوشهر با اشاره به ضرورت حضور بانوان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه گفت: یکی از دستاورد های مهم انقلاب اسلامی تحول در نقش آفرینی بانوان در عرصه های مختلف است و انقلاب اسلامی باعث شد تا جایگاه بانوان و زنان ایرانی به مسیر تعالی و تکریم سوق داده شود.

وی بر ضرورت توجه و برنامه ویژه بر این قشر از جامعه تاکید کرد و گفت: آنچنان که حضرت فاطمه(س) در دفاع از حریم ولایت و ‏تمامی عرصه‌ها نقش‌آفرین بود، امروز نیز می‌توان از زنان ما با حفظ جایگاه و شان آنان در کارهای جامعه استفاده کرد. ‏

قمی اویلی تصریح کرد: تحکیم خانواده با ایفای نقش توسط زنان محقق می شود و در جامعه امروز ‏ما مردان موفق، با داشتن مادران و همسران خوب توانستند موفقیت های روز افزون كسب كنند. ‏

وی با بیان اینکه در جامعه غرب از زن به عنوان ابزار تبلیغ می‌شود، خاطرنشان کرد: در جامعه ما زن را به عنوان یک موجود ‏اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی می‌دانیم.

‏ قمی اویلی ادامه داد: در جایگاه مدیریتی هم معمولاً بدلیل جزئی‌نگری که از ویژگی‌های بارز زنان نسبت به مردان است، می‌توان با ‏بهره از این ویژگی در جایگاه‌های مهم و حساس اجتماع که نیاز به این ویژگی است، از زنان به عنوان مدیر در عرصه اجتماع ‏استفاده کرد و این حضور موفق زنان مازندرانی در عرصه های مختلف جامعه نظیر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ورزشی یك سرمایه است. ‏

وی با تاکید بر اینکه در ادارات باید شأن و جایگاه بانوان حفظ شود، افزود: مدیران ادارات موظفند تا محیط کاری برای بانوان همراه ‏با آرامش در عرصه خدمت‌رسانی به مردم فراهم کنند. ‏

قمی در پایان اضافه کرد: جامعه‌ای سالم است که در آن توجه ویژه‌ای به بانوان شود که این توجه سبب می‌شود زنان در ‏پویایی و سلامت جامعه نقش به‌سزایی ایفا کنند.

‏ عدم توجه به زنان ریشه در فقر فرهنگی دارد

همچنین در این نشست كارشناس مسئول امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با تقدیر از تلاش تمامی مشاوران و کارشناسان فرمانداری‌های غرب استان و ‏میزبانی فرماندار شهرستان نوشهر گفت: مشکلات حوزه زنان و خانواده یکی از مهمترین دغدغه‌ها در جامعه امروز ما است. ‏

زهرا گران با بیان اینکه درحوزه زنان با چالش هایی مواجه هستیم که ریشه در عدم آگاهی و فقر فرهنگی و اقتصادی در خانواده ها ‏دارد، تصریح کرد: مهمترین مسئله ای که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد این است که به مسائل زنان، با وجود داشتن مشکلات و ‏توانمندیها آن طور که شایسته است نگاه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه حضور و نقش بانوان استان مازندران در رویدادهای سیاسی و اجتماعی همپای مردان ‏برجسته و ستودنی است. ‏

وی ادامه داد: امید است با شناسایی و رفع مشکلات و چالش های پیش روی آنها در دولت تدبیر و امید، مسیر توسعه و پیشرفت ‏روز افزون را برای کلیه زنان جامعه هموار کنیم. ‎

همایش «هم‌اندیشی زنان غرب مازندران» در هفته نخست دی ماه سالجاری با همكاری فرمانداری های نوشهر و چالوس برگزار خواهد شد.