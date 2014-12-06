فرمانداری اصفهان با طرح تحقیق و تفحص شهربازی رویاها موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.

براساس مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در مردادماه امسال قرار شد برای ورودی شهر بازی شهر رؤیاها از هر نفر پنج هزار تومان دریافت شود و دستگاه‌ ها نیز از سه تا هفت هزار تومان نیز قیمت‌ گذاری شود اما شهرداری اصفهان این مصوبه را امضاء نکرد و از آن زمان تاکنون ورودی ۴۰ هزار تومانی از هر نفر در شهر بازی شهر رؤیاها دریافت می کند و دلیل این موضوع را نیز عدم پذیرش شریک چینی عنوان کرده است.

بر این اساس اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان عقیده داشتند که باید کمیته تحقیق و تفحص از شهر بازی رؤیاها باید تشکیل شود تا با تشکیل این کمیته، شورای شهر به شهرداری برای رفع مشکلاتش با شریک چینی کمک می‌کند ضمن اینکه با اجرای این مصوبه تمام مردم می‌توانند از شهر بازی شهر رؤیاها استفاده کنند.

با توجه به اینکه برای لازم الاجرا شدن این مصوبه تایید فرمانداری الزامی است تا اواسط آبان ماه هنوز این مصوبه برای فرمانداری ارسال نشده بود اما به تازگی پس از بررسی این مسئله در کمیته انطباق فرمانداری، این ارگان نیز با طرح تحقیق و تفحص شهر رویاها موافقت کرد.

فضل الله کفیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص طرح تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها اظهار داشت: این مصوبه همچون دیگر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان برای بررسی به فرمانداری ارجاع داده شد.

وی با بیان اینکه فرمانداری با اجرای طرح تحقیق و تفحص از شهر بازی رویاها موافقت کرده است، ادامه داد: این اقدام با توجه به شرایط موجود و اختلاف نظری که بین شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص بهره‌برداری و نرخ بلیت این شهر بازی ایجاد شده است کار مناسبی است.

ندا واشیانی پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح تحقیق و تفحص شورا از شهربازی رویاها اظهار داشت: این طرح با تشکیل کمیته‌ای از هشت نفر از اعضای شورا کار خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه این کمیته تاکنون دو جلسه در خصوص تحقیق و تفحص شهربازی رویاها برگزار کرده است، افزود: غلامحسین صادقیان به عنوان رئیس، اصغر آذربایجانی به عنوان نائب رئیس و عدنان زادهوش به عنوان مخبر این کمیته معرفی و در حال بررسی گزارشات هستند.

شورای شهر تحقیق و تفحص از شهر بازی شهر رؤیاها را به این دلیل مصوب کرد که به شهرداری کمک کند تا مشکلاتش را با شریک چینی برطرف کند.

وی با بیان اینکه با ورودی ۴۰ هزار تومان، اکثریت مردم نمی‌توانند از شهر بازی شهر رؤیاها استفاده کنند، اظهار کرد: شهرداری مصوبه شورای شهر را در راستای بهره ‌برداری از این شهر بازی نادیده گرفت و به صورت غیرقانونی این شهر بازی را اداره می‌کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اینکه ما به دنبال این هستیم که با تعامل و همکاری با شهرداری مشکلات موجود در راستای استفاده از این شهر بازی را برطرف کنیم، ادامه داد: ما از طریق بررسی قراردادها و نظارت بر اجرای این پروژه به دنبال استفاده تمام شهروندان از این شهر بازی هستیم و همچنین به دنبال این هستیم که تعامل شهرداری با شریک چینی حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال این هستیم که شهرداری و شورا دست در دست یکدیگر بدهند و به مردم خدمت کنند، اضافه کرد: سلامت در سیستم و بهره ‌برداری در اجرا باید رعایت شود.

واشیانی پور گفت: ذات شورا نظارت است و شورا در تقابل با شهرداری نیست.

گزارش: مریم یاوری