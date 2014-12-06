فرهنگ کار و مهارت آموزی باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند صبح شنبه در دیدار با مدیر حوزه های علمیه گیلان در رشت از ایجاد جوار حوزه در استان خبرداد و افزود: فنی و حرفه ای در دانشگاه ها و حوزههای علمیه اقدام به ارائه آموزش های مهارتی می کند.

وی همچنین اظهارداشت: هفته گذشته تفاهم نامه ای با مدیریت حوزههای علمیه کشور در مورد ارائه آموزش های مهارتی به طلاب منعقد شده است.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور با تاکید بر اینکه فرهنگ کار باید از سوی روحانیون در جامعه تبیین و ترویج شود، گفت: گسترش فرهنگ کار و مهارت آموزی در نظام مهارتی کشور تدوین و همچنین پنج جلد کتاب در حوزه رفاه، تعاون، مهارت و آموزش نیز انتشار یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه فرهنگ کار و تلاش در جامعه از میان رفته است، افزود: هم اکنون پشت میز نشینی و کسب سود بیشتر با کمترین میزان کار در میان جوانان رواج دارد بطوری که چندین هزار شغل همچون سنگ بری در کشور وجود دارد که از دید جامعه سخت و پست هستند و کسی به جزء اتباع خارجی مانند افغان متقاضی ندارد.

پرند با تاکید بر اینکه در کشور احترام به انواع شغل ها باید ترویج و نهادینه شود، اظهارداشت: یکی از رسالت های مهم روحانیون کشور تبیین این مهم در میان نسل جوان جامعه است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این والدین نیز باید فرزندان خود را با فرهنگ کار و تلاش آشنا کنند.

مدیر حوزههای علمیه گیلان نیز در این دیدار گفت: دهه اول ماه محرم فرصت مناسبی برای تبیین و ترویج فرهنگ کار و تلاش در جامعه است.

حجت الاسلام محمد لاکانی افزود: این مسئله باید در جامعه نهادینه شود که کار و تلاش نه تنها بد نیست بلکه مایه افتخار است.

وی همچنین اظهارداشت: با کار و تلاش برای کسب روزی حلال می توان خود را به ائمه اطهارت ( ع) نزدیک تر کرد.

مدیر حوزههای علمیه گیلان گفت: صدا و سیما در راستای ترویج فرهنگ کار و تلاش گام های مثبتی برداشته و سعی دارد تا الگوهای موفق کار و تلاش را از میان جوانان،دانشمندان و علما به جامعه ارائه کند.

وی افزود: طلاب و روحانیون نیز برای ترویج فرهنگ کار و تلاش درجامعه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود.