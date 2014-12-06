خوشحالیم كه یك تیم بومی قهرمان لیگ جهانی شد

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: برای برگزاری نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی كشتی در استان خوزستان از مدتها پیش برنامه ریزی شده بود كه خوشبختانه مسئولان و مردم خونگرم این خطه كشتی خیز توانستند این رقابتها را با بهترین شكل برگزار كنند. یكی از نكات قابل توجه در این مسابقات، حضور یك تیم كاملا بومی با مربیان و كشتی گیران بومی از خوزستان بود كه توانست با اقتدار از سد تیمهای مدعی روسیه و تركیه بگذرد و قهرمان شود.

وی تصریح كرد: این نكته نشان می دهد كه كشتی ایران پتانسیل زیادی دارد تا جائیكه حتی یك تیم بومی از یك استان می تواند چنین موفقیتی را كسب كند.استان خوزستان خطه قهرمان پرور و مهمی در رشد و معرفی قهرمانان كشتی فرنگی دارد كه امیدوارم قهرمانی تیم اندیمشك در لیگ جهانی بتواند باعث رونق و تشویق بیش از پیش این رشته در بین جوانان و استعدادهای این خطه باشد.

سخنگوی فدراسیون كشتی ادامه داد: مسابقاتی كه طی دو روز در آبادان برگزار شد با قهرمانی تیم اندیمشك به پایان رسید نتیجه تلاش شبانه روزی و چند ماهه متولیان فدراسیون و مسئولان ورزشی و سیاسی استان خوزستان بود كه باید به این عزیزان نیز خسته نباشید گفت. ضمن اینكه ما به عنوان میزبان دومین دوره این مسابقات نیز باید هر چه در توان داریم به كار گیریم تا نقاط ضعف را برطرف و مسابقات بعدی را با كیفیت و كمیت بالاتری برگزار كنیم.

رضایی در خاتمه ،‌سطح نخستین وره رقابتهای لیگ جهانی كشتی را بسیار بالا و مطلوب ارزیابی كرد و گفت: تیمهای روسیه و تركیه با قهرمانان بزرگی به ایران آمادند ضمن اینكه تیمهای اوكراین و چین نیز نشان دادند نفرات خوب و توانمندی در تركیب تیمشان دارند. مطمئنا در دوره بعدی این رقابتها سعی خواهیم كرد تا تیمهای بیشتر و پرمهره ای را به كشورمان دعوت كنیم تا تنور این مسابقات در سال آینده داغ تر از امسال باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال نخستین دوره رقابتهای لیگ جهانی کشتی فرنگی شب گذشته بین تیمهای پاستور اندیمشک و سامورگاشیف روسیه برگزار شد كه در پایان نماینده ایران با نتیجه 6 بر 2 حریف خود را شکست داد و قهرمان شد.