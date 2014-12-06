به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق جعفری تهیه‌کننده فیلم مستند «اختر و روزهای تلواسه» درباره شکل گیری ایده ساخت مستندی درباره فیلم سینمایی «شیار 143» گفت: پس از دیدن فیلم سینمایی «شیار 143» متوجه شدیم این فیلم سینمایی ویژگی و البته جذابیت هایی دارد که در سایر فیلم های دفاع مقدس کمتر دیده شده است از همین رو تصمیم گرفتیم نگاهی مستقل به این فیلم سینمایی داشته باشیم و به همین منظور سراغ رمان «اختر و روزهای تلواسه» نوشته نرگس آبیار رفتیم؛ کتابی که «شیار 143» بر اساس آن ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه در ادامه سراغ شخصیت اصلی داستان رمان یعنی اختر رفته و درباره فیلم از او پرسیدیم، بیان کرد: بخش گفتگوی ما با این خانم که در رمان «اختر و روزهای تلواسه» نقش پررنگی دارد، در مستندمان آورده شده است.

تهیه کننده مستند «اختر و روزهای تلواسه» با اشاره به استفاده از تصاویر آرشیوی گفت: بخشی از این مستند به مطرح شدن «شیار 143» پس از نمایش در جشنواره فیلم فجر سال گذشته اختصاص دارد که برای این بخش سراغ آرشیوهای تهیه کننده فیلم رفتیم و بخش دیگری از مواد آرشیوی را خودمان داشتیم و همچنین بخش های دیگری از این مستند به مصاحبه اختصاص دارد.

وی درباره مصاحبه های انجام شده در مستند «اختر و روزهای تلواسه» گفت: اغلب گفتگوها متعلق به مادران شهید است که در شب افتتاحیه این فیلم سینمایی حضور داشتند و در ادامه سراغ افرادی رفته ایم که فیلم را دیده اند.

محمد صادق جعفری متذکر شد: تصور غالب درباره فیلم سینمایی «شیار 143» این است که این فیلم صرفا یک اثر دفاع مقدسی است اما به اعتقاد من آنچه این اثر سینمایی را جذاب می کرد جنبه های مادرانگی و انسانی شخصیت اول فیلم «شیار 143» یعنی الفت است که در این مستند سعی کردیم این جنبه از فیلم را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی افزود: محسن سخا کارگردان مستند «اختر و روزهای تلواسه» جنبه های دیگری چون چرایی برقراری ارتباط با این فیلم سینمایی را مورد ارزیابی قرار داد و توانست آنچه را باید درباره بعد بیرونی فیلم به تصویر کشید در 30 دقیقه بیان کند.

محمد صادق جعفری در پایان عنوان کرد: امیدوارم سینمای ایران از این پس شاهد ساخته شدن فیلم های خوب و انسانی از این دست باشد و در نگاه کلی سینما به جذب مخاطب و انتظاراتی که از سینما دارند توجه بیشتری کند.