ظرفیت بالای هنرمندان البرزی نادیده گرفته می شود

حسین بهزادی هنرمند عرصه نمایش استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ویژگی یک نمایش خوب در حوزه دفاع مقدس گفت: رسالتی که تئاتر دفاع مقدس یا به معنای عام تر هنر دفاع مقدس دارد؛ انتقال مفاهیم جنگ به نسل جدید است، هنرمندانی که در زمینه دفاع مقدس و به خصوص تئاتر فعالیت می کنند باید بکوشند تا به نسل جوان ما، هشت سال جنگ جهانی ایران را نشان دهند و طرز فکر جوانان آن زمان را به صحنه بکشند و این موضوع مهترین ویژگی یک تئاتر دفاع مقدس محسوب می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در سالهای اخیر نمایش های کمتری در زمینه دفاع مقدس در استان البرز می بینیم، گفت: به نظر من فقط تئاتر دفاع مقدس نیست که در استان البرز کمرنگ شده است بلکه کلیه هنرها در البرز بسیار اندک شده است. دلیل این موضوع هم در مرحله اول نزدیک بودن این استان به پایتخت است چراکه اغلب هنرمندان البرزی فقط در این استان ساکن هستند و بیشتر فعالیت هنری خود را در تهران به اجراء در می آورند، ثانیاً در این چند سالی که استان البرز تشکیل شده است، هنوز هیچ نشست صمیمانه ای بین مسئولان و هنرمندان صورت نگرفته است.

وی در مورد نمایش های خیابانی نیز گفت: حوزه نمایش های خیابانی جدا از تئاتر نیست، بلکه نوعی از آن محسوب می شود. همانطور که می دانیم امسال را سال جهاد اقتصادی و فرهنگی نام گذاری کردند و هنر هم نوعی از فرهنگ ما به حساب می آید، در صورتی که ما هنرمندان و مسئولین هنوز نتوانستیم اقتصاد را در هنر درست کنیم.

بهزادی ادامه داد: نمایشهای خیابانی در استان البرز سطح کشوری دارند و دوستان ما نشان داده اند که اگر از طرف مسئولین حمایت شوند در سطح کشوری مقام خواهند آورد. این موضوع زمانی محقق خواهد شد که یک اداره یا سازمان فرهنگی متولی یک نوع هنر مثلا تئاتر خیابانی در استان شود و ما از حوزه هنری می خواهیم که با جدیت این موضوع را دنبال کند.

این هنرمند در برشمردن ویژگی های یک نمایش خیابانی خوب گفت: نمایشهای خیابانی با نمایش رو صحنه از نظر جنس تفاوت دارند. به صورتی که در نمایش خیابانی بازیگر ابزارهایی از جمله تعامل مستقیم با مخاطب را در دست دارد که این موضوع در نمایش صحنه ای وجود ندارد و یا بسیار کمرنگ است. بهترین نمایش خیابانی زمانی میسر می شود که بازیگر بتوانند در اوج بازی خود با مخاطب ارتباط برقرار کنید و اور در بازی و نقش خود به نوعی شریک کند.

بهزادی پیرامون فعالیت های اخیر خود نیز گفت: درحال حاضر یک تله فیلم به نام "نارنجک" با همکاری جمعی از دوستان در دست کار داریم که در موضوع دفاع مقدس می باشد و بعداز پایان این کار نیز به سراغ نمایش صحنه ای خواهم رفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که میان هنرمندان و مسئولین در استان تازه و هنردوست البرز تعامل مناسب ایجاد شود، چرا که ظرفیت هنری استان البرز در سطحی است که می تواند کشور را تغذیه کند.