سیاست ما عمل به قانون و عملکرد شفاف است

خبرگزاری «ایرنا» نوشت: سید مصطفی سید هاشمی معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادهایی از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت که بنای کار این ستاد عملکرد شفاف و پایبندی به قانون است.



هاشمی اظهارکرد: همواره اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از اولویت های این ستاد بوده و در مورد پرداخت مالیات نیز ما همواره پیشقدم بوده ایم و و کارنامه بسیار درخشانی داریم.



وی افزود: ما هیچ فعالیتی در ستاد نداریم که همانند یک بخش خصوصی مالیات آن را پرداخت نکنیم به لحاظ مالیاتی نیز هیچ تفاوتی بین ما و یک بنگاه خصوصی وجود ندارد.



معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تاکید کرد: تا کنون خوشبختانه این ستاد و تمام واحدهای تابعه علاوه بر پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت نموده است که همه اسناد مدارک پرداخت ها طی بررسی صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان محترم گویای این واقعیت است.



نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مصوبه اخیر ناشی از عدم اطلاع دقیق نمایندگان محترم و دلسوز پیشنهاد دهنده طرح الحاقی از اقدامات ستاد است چرا که این ستاد علاوه بر پرداخت به موقع مالیات های قانونی خود، در راستای گسترش و بسط عدالت آموزشی تا کنون در پیش از 520 نقطه محروم کشور نسبت به احداث و تجهیز صدها مدرسه در سطوح مختلف آموزشی اقدام کرده و تحویل وزارت آموزش و پرورش شده است .



وی گفت: البته در برنامه آتی مقرر است تعداد این فضاهای آموزشی به بیش از هزار مدرسه در مناطق محروم افزایش یابد.



سید هاشمی در پایان اظهار امیدواری کرد که مراجع ذیصلاح با علم به موارد فوق نسبت به اصلاح این مصوبه اقدام نمایند.