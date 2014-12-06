کار نیروی نظامی ارتباطی با دیپلماسی ندارد/اقتدار نیروی دریایی درمنطقه

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر عطاءالله صالحی صبح شنبه در آئین افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های نیروی دریایی ارتش در بوشهر با اشاره به ابراز رضایت مقام معظم رهبری از نیروی دریایی، اظهار داشت: این رضایت‌مندی از سوی یک شخص نیست بلکه رضایت یک شخصیت با پشتوانه امام زمان(عج) و خداوند است.

وی با ابراز خوشحالی از حضور در بوشهر و حضور در بین نیروهای دریایی ارتش، اذعان داشت: کار نیروی نظامی ارتباطی با دیپلماسی و حرکت‌های سیاسی ندارد و تعجب می‌کنم که کار ما را به دیپلماسی و مذاکرات و فعالیت‌های سیاسی ارتباط می‌دهند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تاریخ پرافتخار بوشهر برای مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار و استعمار، اضافه کرد: رئیسعلی دلواری به خوبی در مقابل متخاصمان ایستادگی کرد و مردم این سرزمین نیز همواره در مقابل تهاجم‌ها ایستاده‌اند و پیروز هستند.

وی با بیان اینکه ایستادگی در مقابل مهاجمان به این آب و خاک نسل به نسل منتقل شده است، تاکید کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حضوری مقتدرانه و باشکوه در این منطقه دارد.

صالحی تصریح کرد: اگر همسایگان بر بیگانگان تکیه نداشتند، اقتدار ما به گونه‌ای است که لحظه ای شاهد حضور بیگانگان در این منطقه نبودیم ولی هم اکنون بیگانگان با دعوت و تکیه ناباورانه همسایگان در این منطقه حضور دارند.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان جرات حضور در سواحل جمهوری اسلامی ایران را نیز نخواهند داشت، ادامه داد: مقام معظم رهبری به موضوع تلاش خاموش و جهاد خاموش اشاره داشتند که منطقه دوم دریایی و حضور در آب‌های بین المللی دور و نزدیک نمونه‌ای از این جهاد خاموش است.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران از تلاش برای افزایش روزافزون افتخارات ارتش خبر داد و اذعان داشت: عزت ملی و عزت داخلی و سازمانی برحسب فرمایشات مقام معظم رهبری از افتخارات ارتش است و عزت و شکوه جمهوری اسلامی امروز نمایان است.