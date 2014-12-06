سایت فن بازار کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه و با حضور استاندار کرمانشاه اولین فن بازار منطقه زاگرس با هدف عرضه و تقاضای فناوری (جذب سرمایه گذار) افتتاح شد.

معاون فناوری پارک علم و فنواری کرمانشاه در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر، گفت: سایت فن بازار یک سند مجازی بوده که با مدیریت پارک علم و فناوری ایجاد و به مرحله بهره برداری رسیده است.

معصومه خان احمدی افزود: بنگاه های معاملات فناوری و فناوران، فناوری های قابل فروش خود را در این سایت قرار داده و همچنین سرمایه گذاران ریسک پذیر با ورود به سایت، علاقه مندی خود در مورد فناوری مورد نظر را اعلام و ثبت نام می کنند.

وی تسهیل در مبادله فناوری، تسهیل در دستیابی به ارزش افزوده توسط فناوران و تولید ثروت، توسعه شبکه های اطلاعاتی و خبری حوزه عرضه و تقاضای بازار، بستر سازی برای تکامل سیستماتیک فناوری و کار آرفرینان با متقاضیان و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری مخاطره آمیز را از رسالت های ایجاد این فن بازار عنوان کرد.

خان احمدی عمده ترین هدف این فن بازار را تبادل فناوری های استان و ایجاد یک بستر برای عرضه و تقاضای فناوری عنوان کرد.