درخواست موگرینی از روسیه/اجازه بدهید بوسنی به اتحادیه اروپا بپیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فدریکا موگرینی" که روز گذشته به سارایوو سفر کرده بود با اشاره به مخالفت های صرب ها و کروات های بوسنی بر سر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا از روسیه خواست تا بالکان را وارد تنش های اوکراین نکرده و اجازه بدهد بوسنی به اتحادیه اروپا بپیوندد.

این درخواست در حالی مطرح می شود که روسیه بارها اعلام کرده به سبب تنش های به وجود آمده میان این کشور و غرب، دخالتی در امور بوسنی ندارد.

کروات های بوسنی خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا هستند اما صرب های بوسنی با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مخالف هستند و در این میان روسیه متهم به حمایت از صرب هاست.

ورود کشورهای بالکان غربی در اتحادیه اروپا پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق از نقطه نظرهای مختلف از جمله امنیتی و اقتصادی در صدر اولویتهای سیاسی کشورهای منطقه قرار گرفته و تاکنون کشورهای کرواسی و اسلوونی توانستند به خانواده اروپایی که اکنون 28 عضو دارند، ملحق شوند.

کشورهای بالکان غربی از جمله صربستان، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه و مونته نگرو پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق و جنگهای دهه نود میلادی در این منطقه دچار زیان های اقتصادی زیادی شده اند.