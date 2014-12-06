صدور ۲۵۷ مجوز پروازی به عتبات/ فروش چارتری ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان به افزایش صدور مجوزهای پروازی اشاره کرد و گفت: در راستای افزایش تقاضا برای برقراری پروازهای عتبات در ایام اربعین حسینی و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت بلیت هواپیما و حفظ تعادل بازار تاکنون مجوز 257 پرواز به صورت فوق العاده صادر شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ بلیت در مسیرهای خارجی تابع مقررات نرخ گذاری داخلی نیست اما تذکر لازم به شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر نظارت بر سیستم فروش داده شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، ادامه داد: در همین راستا به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی ضمن نظارت مستمر بر شبکه فروش خود و خودداری از فروش پروازهای مذکور به صورت چارتری، طی بخشنامه ای شرکت‌های هواپیمایی را ملزم به درج لیست نرخ پروازهای مذکور روی سایت شرکت مربوطه کرده است.

دهقان با بیان اینکه علاوه بر شرکت‌های داخلی برخی شرکتهای خارجی نیز برای جابجایی زائران فعال خواهند بود، افزود: در صورت تامین ناوگان و درخواست شرکت‌های هواپیمایی، مجوزهای بیشتر صادر خواهد شد.