تساوي پرسپوليس با برق و پيروزي صباباتري در نيمه اول

به گزارش خبرنگار" مهر" در آغاز هفته هشتم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر از ساعت 15/19 دقيقه امروز به طور همزمان دو ديدار در ورزشگاههاي حافظيه شيراز و شهيد درخشان صباشهر آغاز شد. در ورزشگاه حافظيه تيم فوتبال پرسپوليس كه علي پروين را به همراه نداشت به مصاف برق رفت و با وجود اينكه نتوانست گلي را وارد دروازه ميزبان خود كند اما دو بار توسط پژمان نوري توپ را به تير دروازه برق كوبيد. در نيمه اول برقي ها هم دو فرصت خوب براي گلزني داشتند اما نتوانستند از ان استفاده كنند.

در ورزشگاه شهيد درخشان صباشهر نيز دو تيم سايپا و صباباتري به مصاف هم رفتند كه در نيمه اول اين ديدار صباباتري با تنها گل يدالله اكبري حريف خود را شكست داد.

نيمه دوم اين دو ديدار تا دقايقي ديگر آغاز خواهد شد. لازم به ذكر است كه ساير ديدارهاي هفته هشتم رقابتهاي ليگ برتر فردا برگزار خواهد شد.