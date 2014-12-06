درازکش درس بخوانید!

خبرگزاری «ایسنا» نوشت: دکتر مرتضی عزیزیان گفت: بهترین حالت برای مطالعه را به حالت درازکش دانست و اظهار کرد: این امر موجب می‌شود تا هنگام مطالعه فشار کمی به ستون فقرات وارد شود.

عزیزیان مطالعه پشت میز و صندلی را در ساعت‌های طولانی موجب آسیب به ستون‌فقرات و ایجاد خستگی در افراد دانست و اظهار کرد: میز و صندلی در طولانی‌مدت موجب محدودیت و خستگی جسمی افراد می‌شود.‌

وی اظهار کرد: به هنگام مطالعه پشت میز، ستون فقرات خم شده و این خمیدگی ستون فقرات موجب تنگ شدن عروق خون‌رسان به مغز می‌شود.

این فیزیوتراپ افزود: این تنگی عروق، اکسیژن‌رسانی به مغز را کاهش داده و موجب خواب آلودگی فرد می‌شود که این مورد را به وفور می‌توان در رانندگان مشاهده کرد که در اثر نشستن روی صندلی خودرو در ساعت‌های طولانی دچار خواب‌آلودگی می‌شوند.

وی افزود: در همین راستا توصیه می‌شود افراد به جای نشستن طولانی مدت پشت میز و صندلی، درازکش درس بخوانند.

این فیزیوتراپ اظهار کرد: در این حالت افراد می‌توانند ساعت‌های طولانی را بدون خستگی مطالعه کنند و درس بخوانند.

عزیزیان خاطرنشان کرد: قرارگرفتن طولانی‌مدت بدن در هر حالتی آسیب رسان است و در حالت دراز کش نیز توصیه می‌شود پس از مدتی درس خواندن افراد بلند شده و راه بروند و حرکات کششی انجام دهند.