۱.۲ میلیون تن کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور صادر شد

پرویز تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اینکه حوزه نظارت گمرکات استان دارای ۹ گمرک و شش بازارچه فعال است اظهارداشت: این کالا عمدتا به کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان صادر شده اند.

وی با اشاره به درآمد گمرکات آذربایجان غربی طی مدت زمان مذکور ادامه داد: جمع کل درآمدهای گمرکات استان در هشت ماه ابتدای امسال یک ‌هزار و ۸۵۷ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال بوده است.

تقوی با اعلام اینکه این رقم طی هشت ماه ابتدای سال گذشته معادل یک ‌هزار و ۳۶۸ میلیارد و ۴۲۶ میلیون ریال بود اضافه کرد:‌ بر این اساس میزان درآمد گمرکات استان در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۷ درصد رشد داشته است.

وی همچنین به خروج یک میلیون و ۵۷۸ هزار و ۹۹۴ تن کالای اظهاری، به ارزش یک میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار از گمرکات استان اشاره کرد و افزود: در همین مدت ۱۱۵ هزار و ۸۱۰ تن کالا به ارزش ۸۹۶ میلیون دلار ترانزیت خارجی مقصد در گمرکات استان صورت گرفته است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی عنوان کرد: ‌در طول هشت ماه امسال مقدار ۹۲۲ هزار و ۶۷۱ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار ترانزیت خارجی مبدا و ۳۴ هزار و ۲۳۰ تن کالا به ارزش ۷۵ میلیون دلار ترانزیت داخلی از گمرکات استان صورت گرفته است.

تقوی بیشترین سهم درآمدی گمرکات استان را در این مدت مربوط به گمرک بازرگان اعلام کرد و افزود: در این مدت یک هزار و ۲۰۷ میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال درآمد از گمرک بازرگان عائد شده است.

وی همچنین با اشاره به مقایسه میزان درآمد گمرکات استان طی هشت ‌ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: میزان درآمد گمرک بازرگان، خوی و رازی و سرو طی هشت ماه امسال به ترتیب ۶۲، ۶۱ و ۴۴ درصد بوده است.