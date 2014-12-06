كشاورزان خوزستانی با مراكز تحقيقات كشاورزي آشتي كنند

احمد نادري در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترين رويكرد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان را بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي موجود در بخش كشاورزي خوزستان برشمرد و گفت: به همين منظور در حال تدوين يك برنامه پنج ساله در بخش تحقيقات كشاورزي هستيم.

وي با اشاره به چشم انداز كشاورزي خوزستان در راستاي رسيدن به توليد 25 ميليون تن توليدات كشاورزي تاكيد كرد: بدون توجه به تحقيقات كشاورزي، رسيدن به اين ميزان توليد ممكن نيست.

رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان با اشاره به مشكلات اعتباري و زيرساختي در بخش تحقيقات كشاورزي خوزستان از استاندار، مسئولان ارشد بخش كشاورزي و همچنين مجمع نمايندگان خوزستان در مجلس خواست تا در اين خصوص همت كنند.

نادري با اشاره به اينكه مركز تحقيقات كشاورزي خوزستان مورد كم لطفي قرار گرفته است، تاكيد كرد: بايد نگاه مسئولان و نمايندگان به خوزستان، يك نگاه فرا استاني باشد. مركز تحقيقات كشاورزي خوزستان با وجود داشتن بنيه قوي علمي اما به دليل محدوديت هاي اعتباري از اين ظرفيت ها استفاده حداقلي مي شود.

وي با تاكيد بر انتقال يافته هاي علمي اين مركز به كشورهاي ديگر گفت: براي نمونه با توجه به شباهت هاي اقليمي كه با كشور عراق و كشورهاي جنوبي خليج فارس داريم در صورتي كه موانع حقوقي برداشته شود به راحتي مي توانيم در قالب برنامه هاي مشترك اقدام به انتقال يافته هاي تحقيقاتي به اين كشورها كنيم.

رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان يكي از مشكلات موجود در بخش تحقيقات كشاورزي را عدم تناسب درآمد زارع و نيازهاي تحقيقاتي برشمرد و عنوان كرد: كشاورزان در كشورهاي پيشرفته آن قدر درآمد دارند كه به راحتي با مراكز تحقيقاتي ارتباط مي گيرند و حتي با مراجعه به دانشگاه، پروژه تحقيقاتي تعريف مي كنند اما كشاورزي در ايران صرفا براي گذران زندگي و تامين معيشت خانواده است و عملا درآمدي براي تحقيقات ندارند. يكي از دلايل عدم بهره وري در بخش تحقيقات كشاورزي هم دولتي شدن بخش تحقيقات است در حالي كه بايد شرايط به گونه اي باشد كه كشاورز به سراغ تحقيقات بيايد.

نادري تاكيد كرد: بايد شرايط به گونه اي مهيا شود كه كشاورز به راحتي بتواند سوالات و نيازهاي خود را به مراكز تحقيقات كشاورزي ارائه دهد.

وی ابراز اميدواري كرد با برنامه ريزي هاي انجام شده در حوزه تحقيقات كشاورزي خوزستان شاهد بهره وري مطلوب از نتايج تحقيقاتي باشيم.