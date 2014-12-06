ایرج کارخائی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه های گروهی به عنوان واسطه بین مردم و مسئولان و کانال ارتباطی اقشار مختلف مردم برای اعلام مسائل و مشکلات آنان، پاسخگو بودن دستگاه های اجرایی در خصوص انتقادات مطروحه در کلیه مطبوعات و رسانه های گروهی را ضروری، مهم و اساسی برشمرد.

وی تصریح کرد: با توجه به سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید در خصوص دقت خاص به نظرات و افکار عمومی جامعه با توجه به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ضرورت پاسخ به انتقادات رسانه ها اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی، معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان طی نامه ای به کلیه مدیران دستگاه های اجرایی، فرمانداران و شهرداران استان خواست پاسخگوی انتقادات و ابهامات منعکس شده در رسانه ها باشند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری سمنان افزود: با توجه به نقش مهم و تاثیر گذار مطبوعات و رسانه های گروهی در افکار عمومی و لزوم پاسخگوئی به ابهامات، انتقادات مختلف و مسائل و مشکلات انعکاس یافته در برنامه های مختلف صدا و سیما که از طریق خبر، گزارش، تلفن و پیامک اعلام می شود اقدامات لازم برای پاسخگویی صورت پذیرد.

کارخائی در خصوص پیگیری بخشنامه صادره دولت و تاکید استاندار سمنان و معاون سیاسی امنیتی استانداری گفت: کلیه دستگاه های اجرایی پس از بررسی مطالب درج شده در مطبوعات و رسانه ها، رونوشت پاسخ و پیگیری را به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی استان ارسال خواهند کرد و شورای اطلاع رسانی موضوع را پیگیری و جمع بندی می کند.

وی همچنین اظهار داشت: امیدواریم با تلاش مدیران روابط عمومی در خصوص رصد مستمر مطالب انتقادی در مسائل و مشکلاتی که از سوی عمومی مردم در تمامی مطبوعات و رسانه ها اعلام می شود و همکاری و تعامل مناسب خبرنگاران با روابط عمومی ها اقدامات موثر در اطلاع رسانی از خدمات و فعالیت های بی شائبه دولت تدبیر و امید برای امیدآفرینی و رضایت بیشتر مردمی و رشد و توسعه در استان سمنان برداشته شود.