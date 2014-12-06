6 دقیقه برای پیروزی و قهرمانی جنگیدم

داود عابدین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یكی از سنگین ترین كشتی های من در لیگ جهانی كشتی، مصاف با الكسی میشین روس عنوان دار جهان و المپیك بود كه واقعا سخت و حساس بود. تنها چیزی كه از این كشتی به یاد دارم،‌6 دقیقه كامل جنگ و ستیز برای پیروزی بود كه این حریف باتجربه نیز به هیچ عنوان قصد عقب نشینی نداشت و تا لحظه آخر با من جنگید.

وی افزود: من در وزن اصلی خود به میدان نرفتم كه با توجه به این موضوع می توان گفت باید از كارشناسان و مربیان نمره قبولی بگیرم. لیگ جهانی كشتی فرنگی توانست برای بسیاری از فرنگی كاران جوان و باانگیزه بومی كشورمان نیز تاثیرگذار و مفید باشد چراكه توانستند با برترین كشتی گیران كلاس جهانی سرشاخ شوند و تجربه ارزشمندی كسب كنند.

دارنده مدال طلای قهرمانی جوانان جهان تصریح كرد: تیم اندیمشك با توان و نیروی صدر درصد بومی توانست كار بزرگی انجام دهد كه خوشحالم من هم به عنوان عضو كوچكی از این تیم توانستم مثبت ظاهر شوم.

عابدین زاده در خاتمه تیمهای روسیه و تركیه را بسیار توانمند و مدعی خواند و گفت: در جمع 16 تیم داخلی و خارجی حاظر در لیگ جهانی كشتی فرنگی، باید حساب تیمهای روسیه و تركیه را از دیگر مدعیان جدا می كردیم چراكه این دو تیم با مهره های عنوان دار و باتجربه خود به ایران آمدند و به واقع در كشتی های نزدیك و حساس توانستیم آنان را شكست دهیم.ضمن اینكه تك ستاره های برخی تیمهای دیگر هم بارها برای ما مشكل ساز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فینال نخستین دوره رقابت های لیگ جهانی کشتی فرنگی شب گذشته بین تیمهای پاستور اندیمشک و نماینده روسیه برگزار شد كه در پایان نماینده ایران با نتیجه 6 بر 2 حریف خود را شکست داد و قهرمان شد.