سالن ورزشی 12 آذر ویژه معلولین در کرمان راه اندازی شد

عباس صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موفقیت های معلولین در عرصه های مختلف نشان از استعدادهای بی نظیر آنها دارد به گونه ای که شاهد درخشش این افراد در عرصه جهانی هستیم.

وی با اشاره لزوم حمایت از حقوق معلولین در جامعه گفت: باید زمینه حضور این افراد در جامعه فراهم شده و از این ظرفیت بهره برده شود.

صادق زاده با تاکید بر لزوم نگاه یکسان به معلولین، ابراز داشت: یکی از ملزومات حضور معلولین در جامعه مناسب سازی اماکن عمومی و شخصی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

این مسئول یادآور شد: به منظور ترویج این فرهنگ طی هفته گذشته تعدادی از معلولین در اماکن مناسب سازی شده حضور یافته و به صاحبان این اماکن گل اهدا کردند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان ادامه داد: براساس نگرش سازمان جهانی بهداشت 10 درصد از جمعیت هر جامعه را معلولین تشکیل می دهند.

وی جمعیت استان کرمان را حدود سه میلیون نفر عنوان کرد و افزود: بنابراین سه هزار نفر معلول در این استان حضور دارند که 100 هزار نفر آنها تحت حمایت بهزیستی قرار دارند.

صادق زاده از راه اندازی سالن ورزشی 12 آذر ویژه معلولین در شهر کرمان خبر داد و گفت: این سالن توسط خیر حمید حسنی ساخته شده که خدمتی ارزشمند برای معلولان به شمار می رود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان بر لزوم ورود خیرین در این عرصه تاکید کرد و یادآور شد: با ایجاد چنین فضاهایی امکان حضور معلولین در جامعه بیش از پیش فراهم می شود.