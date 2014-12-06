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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷

با حضور فرمانده کل ارتش/

داک خشک هزار تنی نیروی دریایی ارتش در بوشهر رونمایی شد

داک خشک هزار تنی نیروی دریایی ارتش در بوشهر رونمایی شد

بوشهر - داک خشک هزار تنی نیروی دریایی ارتش در بوشهر با حضور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه در آئین افتتاح طرح‌های نیروی دریایی ارتش در بوشهر اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر ساخت تجهیزات و شناورهای مختلفی درعرصه دریایی در حرکت است.

سرلشکر عطاالله صالحی اضافه کرد: امروز شاهد افتتاح چند طرح در منطقه دوم دریایی ارتش در بوشهر هستیم که بخش از تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه است و افتخاری برای نیروی دریایی محسوب می شود.

مجری طرح داک یک هزار تنی نداجا نیز اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور ساخت و اجرای این طرح صورت گرفته است که مراحل مختلف کار توسط نیروهای دریایی ارتش انجام شده است.

علی‌اکبر علیزاده به زمان هشت ساله اجرای این طرح اشاره کرد و بیان داشت: طرح داک یک هزار تنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی شرایط را برای اجرای عملیات تعمیر و بازسازی شناورهایی تا یک هزار تن وزن را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به فراهم شدن امکانات جدید و مناسب برای ساخت و تعمیرات شناورهای نیروی دریایی ارتش در این حوضچه، اضافه کرد: این حوضچه به طول 70 متر از 28 و عمق سه متر ساخته شده است.

لازم به ذکر است که افتتاح مرکز آموزش تخصصی افسری کشور در بوشهر، برپایی نمایشگاه دائمی امور بانوان، بهره‌برداری از مرکز فرهنگی تکاوران و رونمایی از کتاب "بمباران" نوشته عبدالرحمن برزگر از دیگر برنامه‌های صالحی در بوشهر است.

کد مطلب 2436718

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