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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳

معلم خوزستان سه تابلو فرش دست بافت به عتبات عالیات اهدا می کند

معلم خوزستان سه تابلو فرش دست بافت به عتبات عالیات اهدا می کند

اهواز ـ يك معلم خوزستاني تابلو فرش هاي دستبافت خود را به عتبات عاليات در عراق اهدا مي كند.

محمد رضا مهرابي معاون آموزگار دبستان حبيب ابن مظاهر روستاي شن ريز منطقه شاوور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: با توجه به فرا رسيدن اربعين حسيني با همكاري همسرم سولماز جمال نژاد، چهار تخته تابلو فرش را بافته و در صورت لياقت داشتن قصد دارم كه در اربعين حسيني سه تخته از اين تابلو فرش ها را با خود به كربلا برده و به عتبات عاليات اهدا كنم.

معلم خوزستاني تصريح كرد:‌ نخ هاي به كار برده در اين تابلو فرش ها از جنس ابريشم و مرينوس بوده و طرح (و ان يكاد) و (جل جلاله) بر آن نقش بسته است.

مهرابيان بيان كرد:‌ از لحظه شروع تا پايان اين تابلو فرش ها با وضو و طهارت و با شور و شوق فراوان كار بافتن آن ها را انجام داده ايم. بافت هر تابلو فرش حدود سه ماه زمان برده و ابعاد هر كدام از آنها تقريبا 30 در 40 سانتي متر است.

وي عنوان كرد: قصد دارم به نيابت از آموزش و پرورش خوزستان و تمامي فرهنگيان و دانش آموزان استان اين تابلو فرش ها را اهدا كنم تا آنها نيز در اين اجر معنوي سهيم باشند و دعاي خيرشان بدرقه راهمان در مسائل تربيتي، فرهنگي و مذهبي باشد.

این معلم خوزستاني در پايان گفت: همچنين قصد دارم تابلو فرش ها را وقف حرم امام علي (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، امام حسين (ع) و امام رضا (ع) كنم.

به گزارش خبرنگار مهر، اين معلم در عيد غدير سال 90 نیز يك تابلو به ابعاد دو متر و 20 در يك متر منبت كاري با ساقه گندم و صلوات نيز به حرم حضرت دانيال نبي شوش اهدا كرده است.

 

کد مطلب 2436719

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