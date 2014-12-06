6سیاست جدید اعزام نیروی کار به خارج/حداقل هزینه ایجاد شغل؛ 150 میلیون

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در همایش اشتغال در بازارهای بین‌المللی با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال نیاز به اجماع همگانی داریم، گفت: با فراز و نشیب‌های سال‌های گذشته با رکودی تلنبار شده مواجهیم که نیازمند یک روحیه بسیجی برای حل آن است.

وزیر کار با اشاره به اینکه باید اقتصاد از عقب ماندگی 56 درصدی رها شود، اظهار داشت: همچنین ایجاد دوباره مناسبات از هم‌پاشیده روابط کار و ساختار تولید نیاز به مداوا دارد که بخشی از این از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشور تامین می شود و این موضوع به عنوان بخشی از فعالیت کشورها نیز است.

وی ادامه داد: در ایران منابع انسانی ماهر و تحصیل کرده‌ای داریم که باید از این ظرفیت بزرگ استفاده شود و امروز ترکیب جمعیتی کشور آماده انفجار رشد و توسعه است و باید از این پنجره جمعیتی برای رشد کشور استفاده کنیم.

ربیعی از برنامه های دولت در راستای افزایش تعاملات بین المللی سخن گفت و افزود: دولت به دنبال بهبود پرستیژ ایران در فضای بین المللی است و ما باید سفیران کار و مهارت به خارج از کشور اعزام کنیم.

وزیر کار به موضوع تقویت کار شایسته و مسئولیت‌پذیری اشاره کرد و افزود: ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج هم اکنون در دستور کار دولت است.

وی با اشاره به سیاست‌های جدید دولت در زمینه اعزام نیروی کار به خارج، گفت: با طراحی دیپلماسی مهارت از طریق فنی و حرفه ای و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک بین ادارات کاریابی داخلی و ادارات داخلی به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در خارج کشور هستیم.

ربیعی همچنین از برنامه ریزی برای بیمه شاغلان ایرانی خارج از کشور خبر داد و تصریح کرد: بعد از شناسنامه‌دار کردن نیروی کار در خارج، بنا داریم این خدمت را هم ارائه کنیم.

وزیر کار به احیای تفاهم‌نامه‌های گذشته و مذاکره با کشورها در زمینه اعزام نیروی کار اشاره کرد و گفت: متوسط ایجاد هر شغل در کشور هم اکنون 150 میلیون تومان و در برخی صنایع مانند پتروشیمی تا 2 میلیارد تومان است.