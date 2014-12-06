به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز بهمنی در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه جامعه معلولان برای حل مشکلات خود به پیگیری شدید مسئولان نیاز دارند، گفت: رسیدگی و رفع مشکلات معلولان که به طور عمده از طبقه محروم جامعه هستند و با توجه به هزینه‌های گزاف نگهداری برای خانواده‌ها بایستی مدنظر دولتمردان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مجلس آمادگی دارد با ارائه لوایح مناسب از سوی دولت، برای ارایه خدمات مناسب به معلولان در قوانین بازنگری کند، ادامه داد: گاهی با واگذاری کوچکترین تسهیلات بانکی یا حتی ویلچر برقی برای معلولان حرکتی، کمک بسزایی به برخی افراد می‌توان کرد بر این اساس مجلس از طرح هاى پیشنهادى در زمینه مشکلات معلولان و راه حل آن استقبال مى کند.

بهمنی با توجه به لزوم کارآفرینی برای معلولان، گفت : در حال حاضر می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از کارآفرینان در جهت ایجاد تعاونی برای اشتغال معلولان گام برداشت.

وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به ایاب و ذهاب معلولان، نگاه برابر به معلولان و افراد سالم جامعه، رفع مشکلات مسکن، کاهش هزینه‌های درمانی و مشکلات پیش روی ازدواج معلولان، یادآور شد: برای توانمندسازی معلولان اقداماتی صورت گرفته ضمن اینکه فرهنگ سازی خوبی در جامعه شکل گرفته است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

در این دیدار همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی نیز با بیان اینکه بسیاری از مددجویان، تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، گفت : قطعا هماهنگی مجلس و سازمان‌های ذیربط در بحث معلولان می‌تواند منجر به ارائه خدمات مطلوب‌تر به معلولان کشورمان شود.

وی، داشتن آمار و اطلاعات صحیح و دقیق را مهم‌ترین نیاز براى برنامه ریزى و رفع نیازهاى اساسى جامعه معلولان خواند.