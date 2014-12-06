اختصاص ۷۰ میلیارد ریال برای توسعه ورزش در شهرستان های اهر و هریس

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاحی شنبه در مراسم بمناسبت گرامیداشت روز معلولان در شهرستان اهر افزود: این اعتباز برای ورزشگاه پنج هزار نفری اهر و همچنین هیئت و تجهیزات ورزشی شهرستان های اهر و هریس اختصاص یافته است.

وی همچنین از دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه اخیر جهت نوسازی تجهیزات موجود بیمارستان اهر خبر داد و افزود: همچنین با موافقت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، کلینیک تأمین اجتماعی شهرستان اهر از سال ۹۴ بصورت شبانه روزی به هموطنان ارائه خدمت خواهد کرد تا بخشی از مشکل درمان بیمه شدگان حل شود.

نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در خصوص ساخت بزرگراه اهر – تبریز نیز گفت: در جلسه ای که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم با دستور وزیر حداکثر اعتبارات برای اتمام این بزرگراه در سال آینده اختصاص خواهد یافت و قیر جهت آسفالت آن نیز تأمین خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از دغدغه های مجلس شورای اسلامی حل مشکلات معلولان است، گفت: در این راستا فراکسیون معلولان تشکیل شده تا با تدوین قانون جامع معلولان بخشی از مشکلات معلولان نیز حل شود که علاوه بر این خواستار احداث ساختمان مستقل معلولان در شهرستان اهر هستیم.

حجت الاسلام حاجی زاده امام جمعه شهرستان اهر نیز در این مراسم با بیان اینکه معلولیت محدودیت نیست، گفت: در عمل با وجود مشکلات جسمی شاهد حضور معلولان در عرصه های مختلف هستیم که در این بین خانواده های معلولان نیز با قبول زحمات در نگهداری آنها از هیچ کاری دریغ نمی کنند که جای تقدیر دارد.

رضا صدیقی فرماندار شهرستان اهر نیز در بخش دیگری از این مراسم گفت: مناسب سازی محیط شهری، اماکن عمومی و ادارات جهت رفت و آمد معلولان شهرستان اهر جزء برنامه هاست و تا حد توان در حل مشکلات و ارایه خدمات به معلولان شهرستان در بخش های مختلف تلاش می کنیم که امیدواریم این مهم با حمایت ادارات، خیران و خود قشر معلولان هرچه زودتر تحقق یابد.

گفتنی است در این مراسم اکبرزاده رئیس اداره بهزیستی اهر و برزگر رئیس دفتر جامعه معلولان این شهرستان در ارتباط با کارهای انجام شده برای معلولان اهری مطالبی بیان کردند و در پایان از معلولان نمونه و خانواده های آنان و خیران فعال در این حوزه تقدیر شد.