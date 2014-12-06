برگزيدگان سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف در یزد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان مرحله استانی سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت و ترتیل، هیئت داوران نفرات برگزيده را جمعه شب در مراسم اختتاميه اين رقابت‌ها معرفي و از آنها تجليل كرد.

در اين رقابت‌ها در مقطع شكوفه‌ها، در رشته حفظ ۱۰ جزء در بخش برادران به ترتیب حمیدرضا پورطالبی از میبد، امیرحسین طالبی‌زاده از یزد و محمدرسول حسن‌پور از میبد رتبه‌های اول تا سوم و در بخش خواهران فرزانه دهقانی‌زاده از مهریز، زهرا علیزاده از میبد و فرزانه زارع‌زاده از مهریز رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین هیئت داوران این دور از مسابقات در رشته حفظ ۲۰ جزء شکوفه‌ها در بخش برادران عرفان غفوری و محمدسینا دهقانی هر دو از میبد را حائز رتبه اول و دوم و در بخش خواهران خانم فاطمه درایت از یزد را به عنوان نفر دوم انتخاب کرد.

محمد داود فلاحی از میبد نيز در بخش برادران رتبه اول رشته حفظ کل قرآن کریم را به خود اختصاص داد.

بر اساس نظر هییت داوران این مسابقات در رشته ترتیل شکوفه‌ها در بخش برادران محمد دهقان چناری از یزد، محمد کریمی از تفت و علی اسماعیلی از یزد رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

همچنین در بخش خواهران این رشته، نرگس دهقانی از میبد، زینب دهقان از یزد و زهره کارگر از میبد نفرات اول تا سوم شدند.

در رشته قرائت و در بخش برادران محمد طه پروا از یزد، حمیدرضا نخل‌بند از یزد و سید عباس حسینی از ابرکوه و در بخش خواهران مطهره زارع، ریحانه السادات میرکریمی و محدثه راسخی‌نژاد هر سه از یزد عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در مقطع بزرگسالان اين رقابت‌ها نيز هيئت داوران در رشته حفظ ۱۰ جز برادران، احمد پیریایی، مرتضی نصیری و محمدامین طالبی‌زاده هر سه از یزد و در بخش خواهران خانم‌ها محبوبه شایق از یزد، مطهره ابویی از مهریز و سعیده کردی از یزد را حائز رتبه‌های اول تا سوم اعلام کرد.

در بخش برادران در رشته حفظ ۲۰ جزء آقایان امیرحسین عطارزاده از یزد، سید علیرضا میردهقان از اشکذر و عباس فلاح از میبد و در بخش خواهران اکرم کریمی از یزد، مهدیه شمس از مهریز و فاطمه تقی‌زاده از میبد رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

هیئت داوران در رشته حفظ کل قرآن كريم در مقطع بزرگسالان در بخش برادران، مجید رفیعی از بهاباد، جلال دهقان و سید ماشاالله موسوی از یزد و در بخش خواهران زینب مهدوی‌نکو، مریم دهقان نیری و اکرم عرب‌زاده هر سه از یزد را به عنوان نفرات اول تا سوم برگزید.

در رشته ترتیل بزرگسالان و در بخش برادران مهدی ضیافتی، محمدحسن حسن‌زاده و وحیدرضا میرجلیلی هر سه از یزد و در بخش خواهران فائزه السادات قریشی نسب از یزد، فاطمه السادات میرکریمی از یزد و فائزه دهقان چناری از مهریز به عنوان نفرات اول تا سوم انتخاب شدند.

در رشته قرائت بزرگسالان در بخش برادران حسن دانش، حسین دستجردی و محمدرضا دوست حسینی هر سه از یزد و در بخش خواهران مهدیه مسعودی، حکیمه شفیعی هر دو از یزد و فاطمه قاسمی از مهریز رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

نفرات برتر اين رقابت‌ها به مرحله كشوري سي و هفتمين دوره مسابقات قرآن كريم اوقاف و امور خيريه به عنوان معتبرترين و رسمي‌ترين مسابقات قرآن كريم راه يافتند.