طرح های پژوهشی کاربردی و شرکت های دانش بنیان در کرمانشاه حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی پیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی کرمانشاه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرایی و تجاری شدن طرح های پژوهشی حمایت های لازم را انجام خواهیم داد و تا جایی که ممکن است در این ربطه تامین اعتبار خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه، کرمانشاه از ظرفیت های خوب و افراد صاحب نظر در حوزه علوم و فنون برخوردار است، گفت: ما از ایده های ارائه شده در این حوزه حمایت می کنیم.

رضایی همچنین با اشاره به لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان، خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت نیز واحدهایی هستند که تولیدات خوبی برای استان دارند.

استاندار کرمانشاه در ادامه یادآور شد: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فرصتی است تا دستگاه های اجرایی استان از تولیدات موجود بهترین استفاده را ببرند.

وی همچنین در خصوص سایت فن بازار نیز گفت: این سایت باید تبدیل به یک فرمت و شبکه قابل دسترس برای همگان شود.