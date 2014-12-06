كسب مقام سوم و دوم كميته و كاتا جهاني توسط بانوي فرهنگي خوزستاني

محمد تقي زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: سارا چنگيزي بانوي فرهنگي خوزستان در مسابقات قهرماني جهان در رشته كاراته موفق به كسب مدال نقره و برنز شد.

وي افزود: اين مسابقات در روزهاي هفتم تا نهم آذر ماه در كشور مالزي برگزار شده و بانوي فرهنگي خوزستان كه معلم ناحيه دو اهواز است، موفق به كسب مقام دوم كميته و مقام سوم كاتا در رشته كاراته شده است.

مديركل آموزش و پرورش خوزستان يادآور شد: همچنين به تازگي ترانه آزاد درخت، فاطمه قرباني پور، مريم نصرالهي و سيما روح الهي چهار دانش آموز شهرستان اهواز به همراه فرزانه حنطه كار شريفي كه معلم اين دانش آموزان است در قالب تيم دانش آموزي المهدي ناحيه سه اهواز با حضور در مسابقات انتخابي (مسابقات جهاني كاراته كشور اندونزي) كه در تهران برگزار شده موفق به كسب مجوز راهيابي به اين مسابقات شدند