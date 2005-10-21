توقع معجزه از بازيكنانم ندارم / هدفمان برد و باخت نيست

مجيد ولي پورسرمربي تيم بسكتبال فرش مشهد درگفت وگوبا خبرنگار ورزشي " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : با اين شرايط و بضاعت اندك ازعملكرد بازيكنانم راضي هستم و به نظرمن ازابتداي مسابقات تاكنون روند رو به رشدي داشته اند.

وي درادامه گفت: درمسابقات ليگ امسال هداف اصلي ما پيروزي دربازيها نيست بلكه پرورش جوانان و رسانيدن و شناساندن آنها به سطح بالاي بسكتبال كشوراست.

ولي پوردرخصوص ديدارمقابل ذوب آهن اصفهان گفت: مطمئنا درمقابل تيم قويي چون ذوب آهن بازنده خواهيم بود چرا كه در مقابل قدرت و بضاعت اين تيم هرگزنخواهيم توانست عرض اندام كنيم.