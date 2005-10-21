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۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۹:۰۸

سرمربي تيم بسكتبال فرش مشهد در گفت و گو با" مهر" :

توقع معجزه از بازيكنانم ندارم / هدفمان برد و باخت نيست

سرمربي تيم بسكتبال فرش مشهد گفت : با اين بضاعت كم توقع معجزه از بازيكنانم ندارم.

مجيد ولي پورسرمربي تيم بسكتبال فرش مشهد درگفت وگوبا خبرنگار ورزشي " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : با اين شرايط و بضاعت اندك ازعملكرد بازيكنانم راضي هستم و به نظرمن ازابتداي مسابقات تاكنون روند رو به رشدي داشته اند.

وي درادامه گفت: درمسابقات ليگ امسال هداف اصلي ما پيروزي دربازيها نيست بلكه پرورش جوانان و رسانيدن و شناساندن آنها به سطح بالاي بسكتبال كشوراست.

ولي پوردرخصوص ديدارمقابل ذوب آهن اصفهان گفت: مطمئنا درمقابل تيم قويي چون ذوب آهن بازنده خواهيم بود چرا كه در مقابل قدرت و بضاعت اين تيم هرگزنخواهيم توانست عرض اندام كنيم.

شايان ذكراست ديداردوتيم فرش مشهد و ذوب آهن اصفهان پنجشنبه 28 مهردراصفهان برگزارخواهد شد.

کد مطلب 243674

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