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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۵

8 توصیه وزارت خارجه به پیمانکاران؛

اقدام جدید سفارتخانه‌ها در بازارهای کار بین‌المللی

اقدام جدید سفارتخانه‌ها در بازارهای کار بین‌المللی

معاون وزیر امور خارجه گفت: از طریق همکاری سفارتخانه‌ها با وزارت کار، به دنبال ایجاد ظرفیت‌های جدید شغلی برای کارجویان ایرانی در خارج کشور هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سرمدی امروز در همایش "اشتغال در بازارهای بین‌المللی" با بیان اینکه هنوز اقدامات لازم سازمان یافته برای اعزام نیروی کار به خارج شکل نگرفته است، گفت: امیدواریم از طریق وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها و همچنین همکاری با وزارت کار بتوانیم این موضوع را ساماندهی کنیم.

معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: صدور خدمات فنی و مهندسی نقش عمده‌ای در مبادلات جهانی ایفا می‌کند و می‌تواند برای کشورها ارزش افزوده به همراه داشته باشد.

سرمدی ادامه داد: در منطقه‌ای هستیم که برخی کشورها به دلیل جنگ و بحران‌های طولانی، به شدت نیازمند دریافت خدمات فنی و مهندسی هستند و این فرصتی است که ایران بتواند از طریق نیروی کار ماهر خود، سهمی در این بازارها داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: ایران، چشم‌انداز 1404 و اقتصاد مقاومتی را پیش روی خود دارد و باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق عرضه دستاوردهای دانش بنیان می‌تواند در این بخش حائز اهمیت باشد.

معاون وزیر امور خارجه گفت: در حال حاضر روند رو به رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور محسوس است و ایران در حوزه‌هایی مانند آب، برق، مسکن و راه دستاوردهای خوبی داشته است.

سرمدی با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه چالش‌هایی را در این بخش شناسایی کرده است، تصریح کرد: شرکت‌های ایرانی نباید برای کسب یک بازار واحد، با هم رقابت کنند و در این زمینه باید کنسرسیوم‌هایی ایجاد شود.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه در مواردی پیمانکاران ایرانی به جنبه‌های حقوقی قرارداد توجه ندارند، گفت: شرکت‌ها باید از خدمات حقوقی مناسبی برخوردار باشند تا بتوانیم سهم محدود صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را ارتقا دهیم که یکی از زمینه‌های آن می‌تواند در حوزه‌های دانش بنیان باشد.

وی چاره‌اندیشی برای مشکلاتی که در ضمانت‌های بانکی وجود دارد و همچنین ارائه انجام بهینه تعهدات در پروژه‌های بین المللی را مورد اشاره قرار داد و گفت: دستگاه باید از شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی حمایت همه جانبه داشته باشند.

این مقام مسئول در وزارت امور خارجه همچنین به وجود تعداد زیادی نیروی کار تحصیلکرده در کشور اشاره کرد و افزود: نیازمند استفاده از فرصت‌های موجود در بازار کار منطقه و بین‌الملل برای اشتغال کارجویان ایرانی هستیم.

کد مطلب 2436741

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