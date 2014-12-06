به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سرمدی امروز در همایش "اشتغال در بازارهای بینالمللی" با بیان اینکه هنوز اقدامات لازم سازمان یافته برای اعزام نیروی کار به خارج شکل نگرفته است، گفت: امیدواریم از طریق وزارت امور خارجه و سفارتخانهها و همچنین همکاری با وزارت کار بتوانیم این موضوع را ساماندهی کنیم.
معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: صدور خدمات فنی و مهندسی نقش عمدهای در مبادلات جهانی ایفا میکند و میتواند برای کشورها ارزش افزوده به همراه داشته باشد.
سرمدی ادامه داد: در منطقهای هستیم که برخی کشورها به دلیل جنگ و بحرانهای طولانی، به شدت نیازمند دریافت خدمات فنی و مهندسی هستند و این فرصتی است که ایران بتواند از طریق نیروی کار ماهر خود، سهمی در این بازارها داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: ایران، چشمانداز 1404 و اقتصاد مقاومتی را پیش روی خود دارد و باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق عرضه دستاوردهای دانش بنیان میتواند در این بخش حائز اهمیت باشد.
معاون وزیر امور خارجه گفت: در حال حاضر روند رو به رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور محسوس است و ایران در حوزههایی مانند آب، برق، مسکن و راه دستاوردهای خوبی داشته است.
سرمدی با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه چالشهایی را در این بخش شناسایی کرده است، تصریح کرد: شرکتهای ایرانی نباید برای کسب یک بازار واحد، با هم رقابت کنند و در این زمینه باید کنسرسیومهایی ایجاد شود.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه در مواردی پیمانکاران ایرانی به جنبههای حقوقی قرارداد توجه ندارند، گفت: شرکتها باید از خدمات حقوقی مناسبی برخوردار باشند تا بتوانیم سهم محدود صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را ارتقا دهیم که یکی از زمینههای آن میتواند در حوزههای دانش بنیان باشد.
وی چارهاندیشی برای مشکلاتی که در ضمانتهای بانکی وجود دارد و همچنین ارائه انجام بهینه تعهدات در پروژههای بین المللی را مورد اشاره قرار داد و گفت: دستگاه باید از شرکتها و پیمانکاران ایرانی حمایت همه جانبه داشته باشند.
این مقام مسئول در وزارت امور خارجه همچنین به وجود تعداد زیادی نیروی کار تحصیلکرده در کشور اشاره کرد و افزود: نیازمند استفاده از فرصتهای موجود در بازار کار منطقه و بینالملل برای اشتغال کارجویان ایرانی هستیم.
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