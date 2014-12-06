علی حیات‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس هماهنگی به عمل آمده در جلسه هیئت مدیره باشگاه صبای قم، قرار است قرارداد مهدی تارتار امروز امضا شود و وضعیت دستیاران تارتار در صبا مشخص شود.

وی افزود: مهدی تارتار مربی جدید صبا و عباس جهان بینی مدیر عامل باشگاه صبای قم امروز شنبه در جلسه‌ای مشترک در مورد وضعیت کاری سرمربی جدید، کادر فنی صبا و برنامه‌های آینده با هم به بحث و تبادل نظر می‌پردازند و قرار است تارتار در تمرین صبا حضور پیدا کند.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: تیم صبای قم امروز در سالن وزنه تمرین می‌کند و سپس راهی ورزشگاه هلال احمر قم می‌شود تا تمرین خود را در این مجموعه ورزشی برگزار کند و احتمالا تارتار در تمرین ورزشگاه هلال احمر در میان بازیکنان حضور پیدا می‌کند.

حیات‌پور بیان داشت: با حضور تارتار، وضعیت نقل و انتقالات صبا در نیم فصل به زودی مشخص می‌شود و با توجه به اینکه فرصت کافی برای حضور در پنجره نقل و انتقالات زمستانی وجود دارد از این بابت نگرانی نداریم.

وی عنوان کرد: صبا روز چهارشنبه ۱۹ آذر در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم میزبان ملوان است و تارتار در این بازی برای نخستین بار روی نیمکت صبا می‌نشیند.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: صبا پس از بازی با ملوان وارد تعطیلات نیم فصل می‌شود و در این تعطیلی، فرصت خوبی برای ریکاوری بازیکنان آسیب دیده و هماهنگی تارتار با بازیکنان وجود دارد و می‌توانیم بازیکنان مورد نظر را جذب کنیم البته در این باره کادر فنی و باشگاه تصمیم گیرنده هستند.

حیات‌پور خاطرنشان کرد: نخستین بازی صبا پس از پایان تعطیلات نیم فصل و مسابقات جام ملت‌های آسیا در مسجد سلیمان برابر نفت این شهر برگزار می‌شود.