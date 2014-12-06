ضرورت طرح و ارائه نظریه اختلاف فکری از نظر اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در کنفرانس "مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و تاکید بر نقش علما و موسسات دینی برای مقابله با افکار مخرب" در مصر اظهار داشت: بر اساس نگاه ما، تکفیر را نباید از زمینه های آن جدا کرد و لازم است به سمت نفی پیش زمینه های تکفیر برویم یعنی هر آنچه را که تکفیریان به بهانه وجود آن تکفیر می کنند را باید از میان جامعه برداشت.

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: بیان "آداب الاختلاف" نویسی امر بسیار مهمی است که بخشی از تراث مکتوب علمای گذشته را تشکیل می دهد. بر اساس آن عالمان دین در گفت و گوهای خود آداب اخلاقی را باید رعایت کنند.

وی ادامه داد: باید اذعان داشت امروز آداب الاختلاف نویسی نمی تواند از پس اختلافات فکری در فضاهای اجتماعی برآید و برهمین اساس لازم است علمای اسلام کوشش کنند تا نظریه اختلاف فکری و مذهبی در جامعه را بر اساس دیدگاه های اسلام تنظیم و ارائه دهند نظریه اختلافات فکری می تواند جامعه را که دارای مجموعه های مذهبی مختلفی است از حیث مناسبات، تنظیم نماید.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی تصریح کرد: اختلاف فکری در اسلام خود متاثر از یک نظریه بزرگتر است و آن نظریه همزیستی اسلامی است که نیازمند ارائه و طرح از سوی علمای اسلام است .

حجت الاسلام مبلغی نظریه همزیستی اسلامی را در شرایط کنونی در جهان اسلام حائز اهمیت دانست و اصول چهارگانه آن را در این کنفرانس بزرگ اسلامی مورد تشریح قرار داد.

اصول چهارگانه نظریه همزیستی اسلامی

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، "تغافل در ساحت تعایش"، "فطری انگاری تعایش"، "دور سازی تعایش از عوامل خوف" و "ابتناء تعایش بر عیش گوارا و بدور از رنج" را اصول چهارگانه نظریه همزیستی اسلامی ذکر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اصل تغافل (که ماخوذ از کلام امام باقر علیه السلام است که فرمود تعایش دو سوم آن زیرکی است و یک ثلث آن تغافل است)، گفت: در یک جامعه در حال همزیستی، افراد و تابعان یک مجموعه مذهبی نباید بر دیدگاه های مذهبی خود در قبال اتباع مذاهب دیگر بیش از حد تمرکز کنند و باعث برانگیختن حساسیت های مذاهب دیگر شوند، بلکه باید از اصل تغافل بهره جست.

وی گفت: اگر بخواهیم اصل تغافل در فضای مناسبات اجتماعی را تحلیل کنیم باید گفت: لازمه تغافل، نگه داشتن اختلافات مذهبی در دایره اندیشه ها و اجازه ندادن به آنها برای اثرگذاشتن بر حیات و زندگی اجتماعی است.طبق این دیدگاه، اتباع هر مذهب دیدگاه های خود را نباید چنان در جامعه دنبال کند که به منجر به وقوع اختلافات اجتماعی میان مسلمانان گردد و در نتیجه میان آنها تعایش برقرار نشود.

نماینده حوزه علمیه قم و جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس قاهره، بهره گیری از نگاه فطری به تعایش همراه با تمرکز بر قیود و آموزه های اسلامی را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: قیود و آموزه های اسلامی برای تقویت و دادن رنگ الهی به تعایش است و ابعاد انسانی آن را تقویت می کند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: تعایش در اسلام امر تاسیسی نیست بلکه نظریه اسلام برای همزیستی و تعایش ماهوی و فطری است و همان چیزی که با فطرت انسان کاملا سازگار است را معیار و ملاک قرار داده است والبته با قیودی آن را عمق و رنگ الهی بخشیده است.

وی در مراسم اختتامیه این کنفرانس بین المللی نیز سخنرانی می کند.