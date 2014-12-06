درنظرگرفتن سهم بهداشت از هدفمندی در بودجه 94/ وضع بخش تولید مشخص نیست

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: خبرهایی مبنی بر حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی را بنده هم شنیده‌ام، اما مجلس در قانون بودجه سال 93 به دولت اختیار داد که دهک‌های بالا را از دریافت یارانه نقدی حذف کند که متاسفانه تا امروز این قانون به صورت کامل اجرا نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت با مساله حذف دهک‌های بالا با احتیاط برخورد کرد و بدون اینکه سقف درآمدی برای حذف افراد از دریافت یارانه نقدی اعلام کند، خواستار انصراف اختیاری خانواده‌ها شد که متاسفانه نتیجه‌بخش نبود.

فولادگر ادامه داد: اگر دولت سقف درآمدی برای انصراف خانوارها اعلام کرده بود، بهتر به نتیجه می‌رسید. دولت در آن زمان اعلام می‌کرد که شاید مردم اطلاعات دقیق اقتصادی خود را اعلام نکنند؛ به همین دلیل سقف درآمدی نمی‌گذاریم که در هر صورت باز هم به همین نتیجه رسیدیم.

وی تاکید کرد: در بودجه امسال دولت باید راهکاری برای اجرای دقیق قانون هدفمندی بیندیشد زیرا اصل در این قانون، پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یارانه غیرنقدی نیز باید به بخش تولید داده شود؛ اصل یارانه برای کمک به تولید است.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید در خصوص لایحه بودجه 94 نیز گفت: دولت سهم بخش بهداشت از هدفمندی را در لایحه بودجه 94 نیز در نظر گرفته است اما برای بخش تولید هنوز اطلاعات کاملی نداریم.