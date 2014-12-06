ریزترین الماس جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این برای نخستین بار در جهان است که دانشمندان موفق به ارایه فرآیندی جهت تولید نانورشتههای الماسی فوقالعاده باریک میشوند.
این ریزالماسها از ویژگیهای بسیار خاصی برخوردارند به طوریکه در قیاس با مستحکمترین نانولولههای کربنی و پلیمرها قدرت بسیار بیشتری دارند. نتایج این نوآوری که توسط دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا ارایه شده در تازهترین شماره نشریه "مواد طبیعی" منتشر شده است.
از دیدگاه بنیادین علوم نوین، از این جهت که نانوالماسهای تولید شده دارای سطحی از استحکام است که تاکنون مشاهده نشده، میتوان این فناوری نوین را از اهمیت قابل توجهی برخوردار دانست.
در هسته این نانورشتهها رشتههایی از اتمهای کربنی قرار دارد که شباهت بسیار زیادی به ساختار الماس دارند. در این ساختار حلقههایی از اتمهای کربنی به هم پیوند خورده تا بالاترین حد از استحکام شکل بگیرد.
دانشمندانی که این ماده را ابداع کردهاند در توصیف نوآوری خود میگویند، این رشتههای نانویی به گونهای به نظر میآید که انگار گردنبندی از کوچکترین الماسهای جهان شکل گرفته است.
این فناوری درحالی ارایه میشود که تلاشهای نیم قرن اخیر بشر برای تولید ساختارهای الماسی شکل از مولکولهای حاوی کربن با شکست همراه بوده است.
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