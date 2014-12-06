به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان،"دیوید پیترز" مدیر ورزش کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه با ارسال نامه ای رسمی به "نیکولاس کریستوف" مدیر فنی فوتبال و فوتسال کمیته بین المللی ورزش‌های ناشنوایان (ICSD)، ضمن ارسال نتایج رده‌بندی فوتسال و فوتبال ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه که در شهریور و آبان ماه 1393 به میزبانی ایران در تهران و جزیره کیش برگزار شد، مراتب تقدیر و سپاس خود و اعضای هیأت اجرائی کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه (APDSC) را از ایران بخاطر قبول میزبانی دو رویداد مهم ورزش‌های ناشنوایان که انتخابی جام جهانی فوتسال و فوتبال نیز بوده اند، ابراز داشت.

وی در این نامه میزبانی شایسته، مهمان نوازی و حمایت فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان ایران را ستودنی دانست.