امکانات لازم برای پرواز عتبات عالیات در فرودگاه خرم آباد فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی با بیان اینکه بیکاری در بین جوانان لرستانی بالاتر از میانگین کشوری است اظهار داشت:دولت تدبیر و امید این موضوع را مد نظر قرار داده و تمام تلاش مدیریت ارشد استان نیز سرمایه گذاری، ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته زیرساخت‌های لازم در راستای توسعه استان ایجاد نشده است عنوان کرد: در هشت سال گذشته صنایع بزرگ در لرستان تعریف نشده‌اند و از صنایع متوسط نیز نگهداری خوبی صورت نگرفته و بر اساس آمار طی سال‌های متمادی لرستان در صدر جدول بیکاران کشور بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه استان تصریح کرد: تنها راهکار رشد و توسعه کشور و به تبع استان لرستان اجرای این سیاستها بوده چرا که بر اساس اتکا به توانایی‌های داخل کشور و توجه به داشته‌ها شکل گرفته است.

شاهرخی با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم از جمله راه، راه آهن، فرودگاه و ... در استان لرستان عنوان کرد: خوشبختانه این امر از سوی استاندار لرستان مورد توجه جدی قرار گرفته‌ به طوریکه ۵۲ میلیارد تومان برای توسعه فرودگاه خرم آباد سرمایه گذاری شده است.

وی ادامه داد: با ورود استاندار لرستان تعداد پروازهای فرودگاه خرم آباد به ۲۷ پرواز رسیده و با توسعه باند علاوه بر افزایش پروازهای تهران شاهد راه اندازی پروازهای مشهد و عسلویه نیز هستیم و علاوه بر این در آینده نزدیک نیز امکانات پروازهای عتبات عالیات در فرودگاه خرم آباد فراهم خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین آغاز عملیات اجرایی و پیشرفت پروژه‌های راه آهن خرم آباد و بزرگراه خرم آباد - اراک را از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی مدیریت ارشد استان عنوان کرد و گفت: همچنین کشت و صنعت خرم آباد که سال‌ها تعطیل و بلاتکلیف مانده بود ماه آینده افتتاح خواهد شد و از نظر اشتغال‌زایی موقعیت خوبی برای استان خواهد بود.

شاهرخی یادآور شد: سرمایه گذاری احیا کشت و صنعت لرستان را ۶۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.

وی به اجرای از پروژه برج‌های دوقلو کیو اشاره کرد و گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای احداث مجتمع تجاری، اداری، مسکونی کیو در ۲۴ طبقه پیش بینی شده است.