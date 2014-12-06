به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر عطاءالله صالحی صبح شنبه در حاشیه برنامه‌های نیروی دریایی در بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمادگی ارتش در ابعاد مختلف روز به روز افزایش می‌یابد و شاهد توسعه روز افزون ارتش هستیم.

وی با اشاره افزایش روزافزون آمادگی‌های ارتش در ابعاد مختلف، بیان کرد: در زمینه شناورهای سطحی و زیرسطحی در نیروی دریایی ارتش به زودی شاهد نوسازی و نوآوری‌های خوبی خواهیم بود که باعث افزایش توان و قدرت ارتش خواهد شد.

سرلشکر صالحی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اینکه غرب ادعای وابستگی تجهیزات ایران به غربی‌ها را دارد، اذعان داشت: تجهیزات ارتش از صفر تا 100بدون هیچ‌گونه وابستگی به غرب و توسط همین نیروی ارتش ساخته می شود.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که کمک نظامی به ما کرده است و ما مقتدرانه و بدون نیاز به هیچ قدرتی در راستای ساخت و توسعه تجهیزات به پیش می‌رویم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر مذاکرات و تلاش‌های دیپلماسی در برنامه‌های ارتش، نیز خاطرنشان ساخت: ما فریب دشمنان را در صحنه‌های بین‌المللی نمی‌خوریم چرا که دشمن دشمن است و حرکات دیپلماسی و مذاکرات تأثیری در روند برنامه‌های ارتش ندارد.

سرلشکر صالحی تاکید کرد: نیروی دریایی ارتش در آب‌های بین‌المللی و اقیانوس‌ها و آب‌های دوردست حضوری مقتدرانه دارد و با هدایت‌های رهبر مظعم انقلاب، پیام صلح و دوستی را در دریاهای دور منتقل می‌کند.