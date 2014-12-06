هزار حکم قلع و قمع در اجرای احکام گلستان زمین گیر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احد فاضلیان، پیش از ظهر شنبه، در گفتگو با خبرنگاران، با بیان این که این احکام از مدت ها پیش در واحد های اجرای احکام سراسر استان در انتظار اجراست، گفت: در مجازات هایی مانند حبس، جزای نقدی و خلع ید راسا دادگستری حکم را اجرا می کند اما در موارد قلع و قمع باید دستگاه های شاکی پرونده، مانند اداره آب، منابع طبیعی و امور اراضی، وسایل مورد نیاز برای قلع و قمع را فراهم کنند.

احمد فاضلیان با بیان این که برخی ادارات مربوطه به بهانه نداشتن امکانات هنوز مقدمات اجرای این احکام را فراهم نکرده اند افزود: ما به عنوان متولی دستگاه قضایی در استان در حال رایزنی با این دستگاه ها هستیم تا با فراهم شدن وسایل مورد نیاز، این احکام بیش از این بر زمین نمانند.

وی با بیان این که بارها تاکید کرده ایم دستگاه های ذیربط با افزایش نظارت بر در حوزه ه ای فعالیت خود، جلوی ساخت و سازها را د ر مراحل اولیه بگیرند، گفت: با این اقدام علاوه بر جلوگیری از صرف هزینه های مادی، از هزینه های اجتماعی این مسئله نیز کاسته می شود.

این مقام ارشد قضایی از اختصاص بازپرس ویژه برای رسیدگی به پرونده های مربوط به حوزه آب، منابع طبیعی و امور اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: هر چند دادگاه ها تمام تلاش خود را برای رسیدگی به پرونده های حوزه منابع طبیعی و انفال به کار می گیرند اما در برخی از بخش ها نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.

کارچاق کن ها پای میز محاکمه در دادسرای مرکز استان

دادستان عمومی و انقلاب گرگان نیز با اشاره به فعالیت کارچاق کن ها در دادسراها، گفت: یکی از افراد با نام جعلی مومن زاده ادعا می کرد در دیوان عالی کشور مشغول به کار است و می تواند در قبال دریافت پول، مشکل پرونده های افراد را حل کند.

حجت الاسلام مصطفی حقی افزود: با شکایت تعدادی از مراجعین مبنی بر دریافت وجوهی ازآنان توسط این اشخاص، موضوع بررسی و متهمین در دو مرحله دستگیر و برای تحقیقات وکسب اطلاعات بیشتر از اقدامات آنان، پرونده در یکی از شعب بازپرسی تشکیل شد.

وی تصریح کرد: پرونده این متهمان هم اکنون در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در حال رسیدگی است و برای متهمان قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر شده است.

حجت الاسلام حقی از افرادی که فریب این کارچاق کن ها را خورده اند خواست با مراجعه به دادسرا شکایت خود را مطرح کنند.

وی همچنین از مراجعین به دستگاه قضایی نیز خواست به افراد غیر مسئول که ادعای تسریع در کار یا اعمال نفوذ بر پرونده آن ها را می کنند به هیچ وجه اعتماد نکنند و به دنبال پیگیری حق خود از راه های قانونی باشند.

زورگیران سریالی مرکز استان دستگیر شدند

دادستان عمومی و انقلاب از قرار گرفتن پرونده زورگیران سریالی گلستان بر روی میز بازپرس دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: این افراد چندین نوبت با در دست داشتن چاقو و اسپری به مغازه های سطح شهر گرگان وارد می شوند و با تهدید و در صورت مقاومت با پاشیدن اسپری و ضرب و شتم صاحب مغازه، اقدام به سرقت از این اماکن می کردند.

حجت الاسلام حقی افزود: با توجه به اهمیت موضوع این امر در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت و با تشکیل اکیپ ویژه ای زورگیران تحت تعقیب و در نهایت با بررسی ها و اقدامات صورت گرفته از طریق مراجع انتظامی این دو نفر در محل پایانه مسافربری گرگان دستگیر و پرونده آنان به یکی از شعب بازپرسی ارجاع شد.

به گفته ی حقی، متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری بازداشت و تحت نظر پلیس آگاهی قرار گرفتند.