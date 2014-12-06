نمایشگاه صنعت نفت خوزستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با مشارکت های شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری و نمایشگاه های بین المللی خوزستان از امروز به مدت چهار روز در اهواز آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه 215 شرکت آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید علاقمندان قرار می دهند؛ این در حالی است که سال قبل 200 شرکت در این نمایشگاه شرکت کرده بودند.

این نمایشگاه در سه سالن اصلی خلیج فارس، خرمشهر و امام رضا(ع) و چهار چادر نمایشگاهی در محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی خوزستان برگزار می شود. این نمایشگاه در زمينه بومي سازي تجهيزات صنعت نفت و با هدف افزايش تعامل و تبادل دانش و تجربيات لازم براي توسعه ساخت داخل و خوداتکایی و توسعه کشور فعالیت می کند.

رونمايي از چند تجهيز ساخت داخل، انعقاد قرارداد با سازندگان داخلي و برگزاري نشست هاي تخصصي در خصوص ساخت داخل از جمله برنامه هاي جانبی نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری خوزستان است.