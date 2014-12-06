مرتضی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تذکرات و ابلاغیههای صورت گرفته از سوی شهرداری منطقه دو اصفهان برای موزاییک سازان این منطقه اظهار داشت: این در حالی است که بسیاری از موزاییک سازان آمادگی خود را برای جابجایی اعلام کرده اند ولی هیچ تسهیلاتی برای جابجایی به موزاییک سازان ارائه نمیشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶۰ کارگاه موزاییک ساز در منطقه دو شهرداری اصفهان وجود دارد، ادامه داد: بیش از یک هزار خانواده به واسطه این کارگاههای موزاییک سازی امرار معاش میکنند.
رئیس اتحادیه موزاییک سازان با بیان اینکه از ۱۱ سال گذشته تاکنون موزاییک سازان منطقه دو شهرداری اصفهان آمادگی خود را برای جابجایی اعلام کردهاند، ادامه داد: این در حالی است که هیچ یک از ارگانهای مربوطه تسهیلاتی برای این جابجایی در نظر نگرفتهاند.
پلمپ ۱۷ کارگاه سنگکوبی در منطقه دو شهرداری
وی با اشاره به پلمپ شدن ۱۷ کارگاه سنگکوبی در منطقه دو شهرداری اصفهان نیز گفت: این کارگاهها نیز از بیش از ۶ ماه گذشته تاکنون پلمپ شدهاند و هنوز اقدامی برای ارائه تسهیلات به صاحبان این کارگاهها و خانوادههایی که از کارگاههای سنگکوبی امرار معاش میکردند در نظر گرفته نشده است.
عباسی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ کارگاه موزاییک سازی در منطقه دو شهرداری اصفهان نسبت به واگذاری زمینهای کارگاههای خود به شهرداری اقدام کردهاند، ادامه داد: این در حالی است که شهرداری این منطقه به بهانه کمبود بودجه هنوز هزینه زمینهای این موزاییک سازان را پرداخت نکرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری تنها ارگانی است که برای موزاییک سازان ابلاغیه جابجایی میفرستد، اظهار داشت: محیط زیست تاکنون در خصوص جابجایی به موزاییک سازان هیچ ابلاغیهای نداده است.
رئیس اتحادیه موزاییک سازان افزود: باید توجه داشته باشیم که آلودگی ۱۶۰ کارگاه موزاییک سازی اصفهان معادل آلودگی یک دستگاه اتوبوس واحد است.
وی با اشاره به فعالیت ۱۴۰ کارگاه موزاییک سازی در شهرداری منطقه ۹ شهرداری اصفهان نیز بیان داشت: شهرداری این منطقه تاکنون در خصوص فعالیت کارگاههای موزاییک سازی اقدام ناخوشایندی را انجام نداده است.
عباسی در ادامه با بیان اینکه شهرک علویجه و شهرک فرسیان برای انتقال موزاییک سازان اصفهانی در نظر گرفته شده است، بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که این شهرکها نیز امکانات و قیمت مناسبی برای جابجایی ندارند.
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