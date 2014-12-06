پیشنهاد نماینده ایران در کنفرانس قاهره: سند مقابله با تکفیر تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی پنج شنبه در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و تاکید بر نقش علما و موسسات دینی برای مقابله با افکار مخرب" در قاهره پاتخت مصر افزود: تروریسم موجود با تحریف محتوای آیات جهاد مردم را قتل عام می کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با برشمردن ویژگی های تروریسم موجود گفت: متاسفانه تروریسم موجود لباس دین پوشیده است و این مساله با تکیه بر تحریف محتوای آیات جهاد صورت گرفته است. تروریستهای افراطی نه تنها مسلمانان را نیز همانند غیر مسلمانان مورد هدف قرار می دهند بلکه تمرکز بیشتری بر کشتار مسلمانان دارند .

وی پایه و اساس تکفیر را قتل و کشتار دانست و گفت: آنها مسلمانان را تکفیر و سپس به قتل می رسانند و این مساله امروز فراتر از مرزها به مساله فراملی برای کشورها تبدیل شده و در تمامی نقاط منطقه نفوذ کرده است.

مبارزه با تکفیر جز با همکاری و تمرکز بر مشترکات امکان پذیر نیست / نقش ایران و مصر در مبارزه با افراطی گری حائز اهمیت است

استاد برجسته حوزه علمیه قم با تاکید بر نقش محوری جمهوری اسلامی ایران و کشور مصر در مبارزه با تکفیر و افراطی گری گفت: مبارزه با تکفیر که خطر بزرگ آن کیان جامعه اسلامی را تهدید می کند جز با همکاری، همراهی و تمرکز بر نقاط مشترک امکان پذیر نیست.

احمد مبلغی در حاشیه کنفرانس مبارزه با افراطی گری در گفت وگو با رسانه های مصری در پاسخ به سوالات مکرر رسانه های جهان مبنی بر ارتباط ایران و مصر در افقهای آینده تصریح کرد: ایران ومصر دو کشور بزرگ هستند که هر کدام دارای مرجعیت فکری در دنیای اسلام هستند. بنابراین همراهی این دو کشور در موضوعات مختلف از جمله مقابله با تکفیر و افراطی گری در دنیای اسلام، بسیار مهم است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری، گفت و گو و تبادل نظر با الازهر مصر و مجامع فکری در جهان اسلام برای مقابله با معضلات و چالش های فرارو می باشد.

گفتنی است کنفرانس بین المللی "مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و تاکید بر نقش علما و موسسات دینی برای مقابله با افکار مخرب" در قاهره پایتخت مصر در حال برگزاری است.

در این کنفرانس بین المللی شخصیتهای عالی رتبه از کشورهای مختلف جهان، نخبگانی از علما و شخصیتهای الازهر و علمای دین اسلام از سراسر جهان و نیز رهبران کلیساهای شرقی و غربی و نمایندگان مذاهب و طوایف مختلف حضور دارند.

بر اساس این گزارش، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی تاکنون در بیش از ۵۰ همایش بین المللی به دعوت رسمی از موسسات، نهادها، شخصیتها و مقامات کشورهای مختلف در کشورهای مختلف جهان، سخنرانی کرده اند.