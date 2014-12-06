دلایل اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قربانی درباره محل مصرف اختصاص اعتبار یک درصد از ارزش افزوده به حوزه سلامت، گفت: در قانون به بحث بهداشت و درمان روستاییان، عشایر، شهرهای زیر 20 هزار نفر، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی اشاره شده است.

وی با مثبت ارزیابی کردن اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت و تصویب آن در بودجه سال 94، افزود: سال 93 مجلس با همکاری دولت یک درصد از ارزش افزوده را به حوزه سلامت اختصاص داد که برای این امر نگرانی مبنی بر اختصاص نیافتن این یک درصد در سال 94 وجود داشت که در نهایت با کمک نمایندگان این مهم در بودجه سال آینده دیده شد.

قربانی ادامه داد: با توجه به اقداماتی که در حوزه سلامت صورت گرفته اگر این یک درصد ارزش افزوده اختصاص پیدا نمی‌کرد شاید کارهای زیادی بر زمین می‌ماند که از این جهت نیز نگرانی‌هایی وجود داشت.

وی با یادآوری رای بالای نمایندگان مجلس به اختصاص یک درصد از ارزش افزوده به حوزه سلامت، تصریح کرد: این اقدام بارقه‌ای امید در حوزه سلامت ایجاد کرد و بدون‌شک با پایدار شدن یک درصد از ارزش افزوده به حوزه سلامت این باور وجود دارد که اقدامات چشمگیری در حوزه بهداشت و درمان شکل گیرد.

قربانی با بیان اینکه شعار وزارت بهداشت در سال دوم فعالیت خود پیشگیری و بهداشت است، یادآور شد: در بند 10 سند چشم انداز ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به پایدار شدن بودجه حوزه سلامت توجه شده است لذا نمایندگان نیز تلاش داشتند که این مهم در بودجه سنواتی دیده شود.

وی با یادآوری اینکه اختصاص یک درصد از ارزش افزوده به حوزه سلامت برای همیشه در قانون بودجه لحاظ خواهد شد، افزود: امید است با تدبیر و درایت این بودجه‌ها به نحو شایسته استفاده و از فضای ایجاد شده صیانت شود زیرا بارها پیشنهاد شد که 50 درصد از این اعتبارات در حوزه‌های دیگر اختصاص یابد ولی ما باور داشتیم که داشتن یک روستای آباد بهتر از ویرانی چند شهر خواهد بود.

قربانی درباره مصارف اختصاص اعتبار یک درصد از ارزش افزوده به حوزه سلامت، یادآور شد: قانون به صراحت مصارف آن را مشخص کرده و به بحث بهداشت و درمان روستاییان، عشایر، شهرهای زیر 20 هزار نفر، تجهیز مدارس بهداشتی، درمانی اشاره کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: همچنین در قانون ذکر شده که در صورت بر طرف شدن معضلات مذکور، درمان بیماران صعب‌العلاج نیز در اولویت قرار گیرد؛ ‌بر این اساس اعتبارات اختصاص داده شده را نباید در حقوق و مزایا صرف کرد و بدون‌ شک مجلس با نظارت خود تلاش می‌کند تا این اعتبارات در مسیر خود هزینه شود.