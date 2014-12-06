«روز مرگ ...» شنبه اجرا دارد/ تعزیه خوانی به مناسبت اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «روز مرگ در داستان هملت» به نویسندگی برنار ماری کولتس و کارگردانی فرانک صبائی، شنبه 15 آذرماه نیز در سالن انتظامی خانه هنرمندان اجرا می‌شود.

این اثر در هفدمین جشنواره تئاتر دانشگاهی شرکت کرده و منتخب کارگردانی و طراحی صحنه و نیز کاندیدای بهترین بازیگری مرد برای سروش طاهری بوده است.

سروش طاهری، مانلی حسین پور، آرش تبریزی، فرزانه سلحشور و مهدی شایان بازیگران این نمایش هستند.

اجرای نمایش «روز مرگ در داستان هملت» از 11 آذر در تماشاخانه‌ انتظامی واقع در خانه هنرمندان ایران آغاز شده است.

نوای تعزیه خوانی اسراء کربلا در سعادت آباد می پیچد

قافله تعزیه داران خاتون داغدیده با محوریت حضور در مساجد و هیات های مذهبی منطقه 2، به مدت هفت شب از ساعت 19 در سعادت آباد تهران، میدان بهرود میزبان دوستداران اهل بیت است.

رئیس امور مساجد شمال غرب تهران با اعلام این خبر گفت: به مناسبت ایام اربعین حسینی مجالس تعزیه خوانی سنتی و نمایشگاه تجسمی مدینه تا کربلا، به مدت هفت شب با محوریت مساجد از جمله مسجد جامع المهدی، مسجد پیامبر اعظم(ص) و مسجد صاحب الزمان (عج) و پایگاه های بسیج و هیات های مذهبی منطقه 2 در سعادت آباد، میدان بهرود برپا می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسین میرشاه ولد با اشاره به برپایی خیمه خاتون داغدیده افزود: پنجمین سالی است که مراسم ویژه اربعین برگزار می شود، به همین منظور خیمه خاتون داغدیده برپا شده است. روز اربعین نیز دست های عزاداری همراه با هیات های حسینی و قافله اسرا تحت عنوان خاتون داغدیده همراه با شتر و اجرای تعزیه خوانی، مداحی و عزاداری از میدان بهرود به سمت چهار راه سرو به راه می افتند.

به گفته رئیس امور مساجد شمال غرب تهران، ضمن برگزاری هفت شب مراسم تعزیه، مشاوران و کارشناسان دینی و مذهبی نیز هر شب در غرفه هایی که به همین منظور برپا شده پاسخگوی شبهات دینی، مذهبی و اعتقادی عزاداران هستند، در این مکان ایستگاه صلواتی نیز دایر است تا با نوشیدنی و غذای گرم از مراجعه کنندگان پذیرایی شود.

مجلس تعزیه خوانی شهادت دو طفلان مسلم(ع)، یکشنبه 16 آذر از ساعت 19در سعادت آباد تهران، میدان بهرود اجرا می شود.

مجالس تعزیه خوانی خاتون داغدیده با مشارکت حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا و شهرداری منطقه 2 و 3 اجرا می شود.